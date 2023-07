von Emely Mielke Auch wenn uns der Sommer derzeit wettertechnisch im Stich lässt, sind diese Änderungen im August garantiert. Wer sich in diesem Monat freuen darf und welche Produkte ganz vom Markt verschwinden, erfährst du hier.

Nachdem bereits im Juli einige Änderungen, wie zum Beispiel das Elterngeld, für viel Gesprächsstoff gesorgt haben, stehen auch im letzten richtigen Sommermonat einige Neuerungen auf der Agenda. Von neuen Ausbildungsberufen über die Abschaffung von Gebrauchsgegenständen bis hin zur Erhöhung der Ausbildungsvergütung für einige Auszubildende werden wir im August mit diesen Neuerungen konfrontiert.

August 2023: Aus für Leuchtstoffröhren

Quecksilberhaltige Leuchtstofflampen sind aus gutem Grund schon lange verboten, denn sie sind nicht nur für die Umwelt, sondern auch für uns Menschen gefährlich. Leuchtstoffröhren waren jedoch bisher davon ausgenommen. Ab dem 25. August dürfen Leuchtstoffröhren, sogenannte T8- und T5-Leuchtstofflampen, weder verkauft noch produziert werden.

Steuererklärung 2021: Sie wird in diesem Monat fällig

Normalerweise endet die Frist für die Einreichung der Steuererklärung im Februar des Folgejahres. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese Frist für das Jahr 2021 jedoch bis zum 31. August 2023 verlängert.

Neuer Ausbildungsberuf

Wer auf der Suche nach einem innovativen Ausbildungsberuf ist, sollte jetzt die Ohren spitzen. Als "Gestalter:in für immersive Medien" lernen Auszubildende in einer dreijährigen Ausbildung, wie man virtuelle Welten mit immersiven Technologien entwickelt. Dabei werden alle Grundlagen vermittelt, die für die Gestaltung einer computergenerierten Umgebung notwendig sind. Voraussetzung für die Ausbildung ist entweder ein sehr guter Realschulabschluss oder das Abitur.

Zweimal Vollmond

Mondliebhaber kommen in diesem Monat gleich zweimal in den Genuss eines besonderen Vollmond-Ereignisses. Am 1. August ist der erste Vollmond zu sehen. Ein sogenannter Supermond, da er sich in dieser Zeit extrem nah an der Erde befindet. Am 31. August zeigt sich der Vollmond erneut. Zwei Vollmonde in einem Monat sind sonst eher selten.