Was ich anhatte Ausstellung zeigt Kleidung von Opfern sexualisierter Gewalt

Die Kleidung von Opfern sexualisierter Gewalt ist niemals schuld an der Tat. Oft wird nach Vergewaltigung und Missbrauch gefragt, was das Opfer getragen hat. Die Ausstellung "Was ich anhatte …" zeigt, wie absurd und falsch der Gedankengang ist.