Die Suche nach dem passenden Vornamen fürs Baby ist manchmal gar nicht so einfach. Umso besser, dass es praktische Listen oder die Top 10 der beliebtesten Vornamen in Europa gibt. Vielleicht ist auch für dich oder deine Freund:innen einer dabei?

Manchmal braucht es Monate, bis Eltern den richtigen Vornamen fürs Baby finden – und manchmal muss man das Kleine doch erst sehen, ehe man sich für einen entscheiden mag. Doch vorab bereits ein bisschen darüber nachzudenken, welche Namen passend sein könnten, schadet natürlich nicht. Viele werdende Eltern haben vor der Geburt eine Liste an Favoriten, die es vielleicht werden könnten. Brauchst du für euren Nachwuchs oder auch für Freund:innen oder Familienmitglieder Inspiration? Vielleicht kannst du mit diesen beliebten europäischen Babynamen punkten.

Welche Baby-Namen sind in Europa am beliebtesten?

Eine Untersuchung von "Euronews Culture" hat die Lieblings-Namen von 30 europäischen Ländern miteinander verglichen. Dabei wurden die statistischen Daten von ansässigen Instituten aus dem Jahr 2021 einbezogen. Neben Ländern der EU wurden Norwegen, die Schweiz, England und Wales ebenfalls berücksichtigt. In zwei Ländern konnten anstelle des Jahres 2021 nur neuere Daten genutzt werden: In Polen die Daten aus der ersten Hälfte des Jahres 2022, in Litauen die vollständigen Daten aus 2022. In manchen anderen Ländern mussten hingegen ältere Daten hinhalten: Griechenland und Zypern (Stand: 2011), Tschechische Republik (2019), Lettland (2020) und Rumänien (ohne Datum).

Diese Namen liebt Europa besonders

Einige Vornamen sind länderübergreifende Favoriten. Sie tauchen teilweise allerdings in den verschiedensten Variationen auf. Für Namen, bei denen das der Fall war, wurden die unterschiedlichen Schreibweisen in der Häufigkeit zusammengefügt. Beispielsweise wurden bei dem Namen Sofia auch die Schreibweisen Sofija oder Zofia gefunden. Die bekannteste Variante im Ländervergleich, in diesem Beispiel: Sofia, wurde dann in der Auflistung der Top 10 genannt.

Das sind die Top 10 unter den Jungennamen in Europa:

Lucas Alexander Oliver / Olivier Mohammed Noah Elias Matteo Gabriel Daniel, Liam, Benjamin Ryan, Martin, David, Leo, Adam, Theodor, Viktor

Unter den Jungennamen ist außerdem ein weiterer sehr vielseitiger Vorname in vielen Ausprägungen beliebt. Der Name "Matthew" findet sich etwa in Matteo, Matias, Mattia, Matthew, Matej, Matti, Mats, Matwij, Mattis, Matto, Mattes, Matt, Mathieu oder Matas wieder.

Die beliebtesten Mädchennamen in Europa:

Sofia Hanna Maria Isabella Amelia Jasmina Emma Emilia Sara Elisabeth

Auf der Seite von "Euronews Culture" kannst du dir auch die Top 10 der einzelnen Länder ansehen und schauen, was beispielsweise in Finnland, Bulgarien oder Dänemark im Ranking auftaucht. Die Prognose für die Top 10 Baby-Namen für 2024 in Deutschland findest du hier: