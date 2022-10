Sonntagmorgens gehört der Duft von Kaffee und frischen Brötchen für viele zu einem perfekten Tag dazu – im Kreis Viersen am Niederrhein wird das jedoch bald schwierig, mehrere Filialen einer Bäckereikette werden sonntags und an Feiertagen nicht mehr öffnen.

Die Bäckereikette Stinges mit Sitz in Brüggen-Lüttelbracht wird ab kommenden Monat mehr als 100 Filialen an Sonn- und Feiertagen nicht mehr öffnen. Im ersten Schritt hatten die Bäckerstuben die Öffnungszeiten zunächst verkürzt oder vorübergehend geschlossen. Die Begründung: die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise. Außerdem fehle es an Mitarbeiter:innen, so der WDR.

Diese Bäckereikette schließt ab November mehr als 100 Filialen an Sonn- und Feiertagen

Die Verkäufer:innen hätten aufgrund der angespannten Corona-Zeit und der damit verbundenen schwierigen Personalsituation zahlreiche Überstunden angesammelt, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Mitarbeiter:innen hätte sich häufig gegenseitig vertreten müssen, was wiederum zu Überlastungen führe. "Das geht an die Substanz", sagte Willi Stinges, der die Landbäckerei gemeinsam mit seinem Bruder Leo führt.

Ab dem 1. November gibt es erstmals seit langer Zeit wieder einen festen freien Tag für die Mitarbeiter:innen. Es sei auch nicht verwunderlich, dass dieser ausgerechnet auf einen Sonntag fiele, denn: "Immer weniger Menschen wollen sonntags arbeiten. Auch Zuschläge und eine bessere Bezahlung ändern daran nichts", wird Willi Stinges in der Mitteilung zitiert.

Verwendete Quelle: wdr.de