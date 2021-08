Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zu Kita-Personal hat ergeben, dass es in den westlichen Bundesländern zu wenig freie Plätze in Kindertagesstätten gibt und dass es in den östlichen Bundesländern vor allem an Fachkräften fehlt.

Kinder brauchen gerade in den ersten Lebensjahren eine besonders intensive Betreuung in Kindergärten und Kindertagesstätten. Diese wird durch ausgebildete Erzieher:innen gewährleistet. Einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge wird der Mangel an Fachkräfte jedoch immer drastischer: Bis 2030 sollen mehr als 230.000 Mitarbeiter:innen in den Einrichtungen fehlen.

Laut Studie immer noch große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland

In Westdeutschland gibt es schon jetzt zu wenig freie Plätze in Einrichtungen für Kinder und Kleinkinder, in Ostdeutschland dagegen fehlt es an personellen Kapazitäten. "Dieses doppelte Ost-West-Gefälle können Bund und Länder innerhalb der kommenden zehn Jahre weitgehend auflösen, wenn jetzt die richtigen Weichen gestellt werden. Notwendig sind insbesondere mehr Erzieherinnen", erklären die Autor:innen der Studie. Weitere Ergebnissen erfährst du im Video.

Quelle: RTL.de