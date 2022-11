Bild des Tages: Der Konusnebel formt sich zu einem mythologischen Nebelwesen

14.11.2022: Der Konusnebel betrachtet durch ein Riesenteleskop

Das neue Bild vom Konusnebel wurde am 10.11.2022 zum 60-jährigen Jubiläum der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Garching veröffentlicht. Den Konusnebel gibt es schon lange, er wurde Ende des 18. Jahrhunderts von dem Astronomen William Herschel entdeckt. Er gehört zu den besser erforschten Himmelsobjekten, da er sich mit 2.500 Lichtjahren verhältnismäßig nah an unserem Planeten befindet. Das Gebilde, das auf dem Foto wie ein mythologisches Nebelwesen aussieht, besteht aus kalten molekularen Gas- und Staubwolken. Die säulenartige Form entsteht dadurch, dass neu gebildete, hellblaue Sterne, Sternwinde und intensive ultraviolette Strahlung Strahlen abgeben und das Material rundherum wegblasen.

