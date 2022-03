Beinahe vier Wochen schon tobt der verheerende Krieg in der Ukraine, und die Menschen sind dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Um Geld für "Ärzte ohne Grenzen" zu sammeln, hat der italienische Fotograf Paolo Pettigiani ein Kunstwerk geschaffen, das über die Galerie "Lumas" vertrieben wird und dessen Erlös zu 100 Prozent der Hilfsorganisation zugutekommt. "", so Pezzigiani über sein Werk "The Long Pursuit of Peace".Mit dem Kauf des Bildes können wir unbürokratisch und schnell zur medizinischen Versorgung der gepeinigten Menschen in der Ukraine beitragen. Wie "Lumas" versichert, kommt der Erlös ohne Abzüge bei "Ärzte ohne Grenzen" an, alle Partner der Aktion verzichten auf Honorare."The Long Pursuit of Peace"Größe: 28 x 21 cmKaschierung unter Acrylglas50 Euro (Erlös wird komplett gespendet)Zu bestellen unter https://www.lumas.de/stand-with-ukraine/ sar