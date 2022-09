19.09.2022: Porträt der britischen Königin

Kurz vor dem heutigen Staatsbegräbnis wurde ein neues Porträt von Queen Elizabeth II veröffentlicht. Diese Abbildung entstand im Mai 2022 im Schloss Windsor. Abgelichtet hat sie der Fotograf Ranald Mackechnie und veröffentlicht wurde es am Sonntagabend vom Buckingham Palast. Die Monarchin lächelt in die Kamera und erstrahlt in ihrem hellblauen Kleid. Dieser freudige Ausdruck von ihr, bleibt an dem von Trauer geprägten Tag, positiv in Erinnerung.

