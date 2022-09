27.09.2022: Taifun Noru wüstet auf den Philippinen

Taifun Noru verursachte mit seinem starken Regen und einer Windgeschwindigkeit von 240 km pro Stunde, schwere Schäden. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben. Der Wirbelsturm traf am Sonntagabend (Ortszeit) in der Provinz Quezon, die sich auf der Hauptinsel Luzon befindet, auf Land. Besonders stark wurde der Distrikt San Miguel getroffen, dieser liegt nördlich der Hauptstadt Manila. Zum Glück, konnten mehr als 52.000 Menschen in Notunterkünften untergebracht werden. Der Tropensturm zieht weiter und soll am Mittwochmorgen (Ortszeit) Vietnam erreichen. Einige Menschen haben dort Sicherheitsvorkehrungen getroffen und umliegende Flughäfen wurden vorerst geschlossen.

