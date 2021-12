"Lichter an!" heißt es am Rockefeller Center in NYC

Am 1. Dezember wurde in NYC offiziell die festliche Saison eingeleitet: Der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in Manhattan (New York) ist erleuchtet. Das Prachtstück von Tannenbaum ragt mit 24 Metern in den Himmel und ist mit mehr als 50.000 bunten Lichtern geschmückt. Definitiv kein ganz normaler Weihnachtsbaum mit dem wir es hier zu tun haben. Für den besonderen Touch ist die Spitze mit einem 400 Kilogramm schweren Stern versehen, den Star-Architekt Daniel Libeskind entwarf. Das Entzünden der Lichter ist seit 90 Jahren DIE Weihnachtstradition schlechthin. Nicht nur für New Yorker:innen, Touristen aus aller Welt kommen angereist, um sich das Spektakel anzusehen.

