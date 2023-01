Sportverbot für afghanische Frauen

Die in Afghanistan regierenden Taliban verwehren Frauen und Mädchen nicht nur die schulische Bildung und den Einstieg in verschiedenste Berufe, sie dürfen auch öffentlich keinen Sport mehr treiben. Wer trainieren möchte, muss das im Geheimen tun und selbst dann riskieren die Beteiligten hohe Strafen und Verhaftungen.

In dieser Fotoreihe posieren afghanische Frauen mit der Ausrüstung der Sportarten, die sie einst liebten und jetzt nicht mehr ausüben dürfen.

Hier lichtete der Fotograf eine afghanische Frauenfußballmannschaft vor einem Tor ab. Die Aufnahmen sind in der Hauptstadt Kabul entstanden.









