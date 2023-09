Bundespolizei warnt: Manipulierte Steckdosen in Zügen verursachen Stromschläge

Erneut sind in Zügen Steckdosen manipuliert worden. Erst kürzlich erlitt eine Frau einen Stromschlag. Die Bundespolizei rät zu besonderer Vorsicht.





Wie die Bundespolizei in Hannover mitteilte, erlitt eine 63-jährige Frau auf der Fahrt von Aachen nach Dresden am Montag (4.9.23) einen Stromschlag, als sie ihr Ladegerät in eine Steckdose stecken wollte. Bei der Untersuchung der Steckdose stellte die Bundespolizei fest, dass aus der Öffnung zwei Metallstifte ragten. Sie ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weiterer Fall in einem Zug in Bayern

Auch in einem Zug in Bayern entdeckte eine Polizistin bereits am Freitag eine offenbar manipulierte Steckdose. Sie war als Passagierin unterwegs von Augsburg nach München und informierte umgehend das Zugpersonal über die Gefahr, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein Zugbegleiter warnte anschließend per Durchsage die Mitreisenden vor der Benutzung von Steckdosen. Nach Ankunft in München untersuchten Polizisten die Steckdose und bestätigten den Manipulationsverdacht. Auch in diesem Fall wird wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.

Vorfälle häufen sich bundesweit

Im gesamten Bundesgebiet war es letzte Woche zu solchen Zwischenfällen in Zügen unterschiedlicher Eisenbahnunternehmen gekommen, bei denen Steckdosen in Zügen manipuliert und mehrere Reisende verletzt wurden. So hatte im August etwa eine Frau während einer Bahnfahrt von Stuttgart nach Karlsruhe einen Stromschlag an einer Steckdose bekommen aus der Metalldrähte ragten. Hier waren gleich mehrere Steckdosen manipuliert worden. Und auch die Bundespolizei in Bremen und Hamburg meldete Vorfälle, bei denen Passagiere Stromschläge in Zügen erlitten hatten.

Die Bundespolizei bittet daher Passagiere vor der Benutzung der Steckdosen diese in Augenschein zu nehmen und das Bahnpersonal zu informieren, sollten sie etwas Auffälliges feststellen.