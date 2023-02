von Frauke Meier BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber interviewte Bundesfinanzminister Christian Lindner beim Female Impact Summit in Berlin.

Beim Female Impact Summit kamen vergangenen Freitag 120 tolle und inspirierende Frauen aus Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft im Berliner Capital Club zum Netzwerken und zum Austausch zusammen. Im Hauptpanel der Veranstaltung interviewten Brigitte Huber und MDR-Redakteurin Yara Hoffmann Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Christian Lindner zur Sichtbarkeit von Frauen in der Politik

Lindner äußerte sich unter anderem zur fehlenden Sichtbarkeit von Frauen in der Spitzenpolitik, was er sehr bedauere, da Frauen häufig klüger als Männer seien: „In der Regel sind Frauen qualifizierter als Männer!“, so der Bundesfinanzminister. Als Grund nannte er, dass Männer häufig ein größeres Bedürfnis nach Selbstdarstellung hätten.

Für sein Ministerium kündigte er in Kürze einen Personalwechsel in der obersten Führungsriege an, mit dem Parität erreicht werde. Details konnte er bei der Veranstaltung jedoch noch nicht nennen. „Darüber werden Sie in den Medien lesen“, so Christian Lindner.

Außerdem ging es in der Diskussion um die generelle Frauenfreundlichkeit der FDP. Die Frage, ob seine Partei in Anbetracht der überwiegend männlichen Mitglieder gezielt Politik für Männer mache, verneinte Christian Lindner: „Nein, im Gegenteil. Ich glaube, dass die FDP das attraktivste Angebot für Frauen bereithält.“ Und begründete dies mit einem Paket aus moderner Gesellschaftspolitik und einer "vernünftigen“ Wirtschaftspolitik, dass seine Partei anbiete. Anscheinend ist das bei einem Großteil der Frauen noch nicht angekommen, da lediglich 22 Prozent der FDP-Mitglieder weiblich sind – Tendenz rückläufig.

Das Female Impact Summit war hochkarätig besetzt, neben Christian Lindner waren unter anderem Verena Pausder, Unternehmerin und Co-Gründerin des FC Viktoria Berlin, Prof. Dr. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Michael Michalsky, Modeschöpfer und Designer, sowie Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainern der Deutschen Frauennationalmannschaft, Speaker:innen bei der Veranstaltung, die ganz im Zeichen des Female Empowerments stand.

