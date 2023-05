Good News: Die erste Frau, die die Königsklasse des Fußball kommentiert +++ So können wir Fischen dabei helfen, eine Schleuse zu passieren

Die schönsten Nachrichten im BRIGITTE-Good-News-Ticker für Mai 2023

Die Nachrichten zeigen häufig den Schrecken dieser Welt – die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg, die Inflation. Doch es gibt nicht nur die dunklen Seiten, unsere Welt hält so viel Schönes für uns bereit. Wir wollen die kleinen Alltäglichkeiten feiern und euch etwas Positives mit auf den Weg geben. Es ist Zeit für Good News – wenn nicht jetzt, wann dann?

23. Mai 2023

Erstmals kommentiert eine Frau die Königsklasse des Fußball

Das Champions League Finale findet in diesem Jahr in Istanbul statt – allerdings ohne eine deutsche Mannschaft. Der FC Bayern München stand zuletzt 2020 im Endspiel. Bisher war es reine Männersache, die Spiele der Königsklasse zu kommentieren. Das ZDF setzt bei der Übertragung am 10. Juni 2023 jetzt aber auf eine Frau. Claudia Neumann wird erstmals in der deutschen TV-Geschichte das Champions League kommentieren.

Damit tritt Neumann die Nachfolge von Kommentatoren-Legende Béla Réthy an, der nach der Weltmeisterschaft 2022 in den Ruhestand gegangen ist. Die 59-Jährige war ebenfalls in Katar im Einsatz, kommentierte dort mehrere Spiele und vor allem setzte sie ein Zeichen. Denn sie zeigte sich in einem Regenbogenfarben-Shirt auf der Pressetribüne und trug eine Binde mit den Farben für Vielfalt und Freiheit.

11. Mai 2023

Das ist die "fish doorbell"

Eine Türklingel für Fische – was etwas verrückt klingt, ist eine Erfindung aus den Niederlanden, um Fischen zu helfen, flussaufwärts durch eine Schleuse zu kommen. Das Ziel ist ein örtlicher Kanal bei Utrecht. Die Klingel wurde dort von der Stadtverwaltung und dem Wasserverband De Stichtse Rijnlanden eingerichtet.

Über eine Website kann die fish-doorbell betätigt werden. Über einen Livestream, der den Bereich vor der Schleuse zeigt, können die Menschen verfolgen, ob Fische die Schleuse passieren wollen. Ist das der Fall, dann kann ein roter Button gedrückt werden. Jeden Frühling schwimmen diverse Fische von der Vecht über die Oudegracht und die Kanäle bis zum Kromme Rijn und müssen auf ihrem Weg zu den Laichplätzen mitten durch Utrecht und eine 200 Jahre alte Schleuse.

Die Schleuse öffnet sich andernfalls nicht häufig genug, sodass die Fische ohne Probleme hindurch kämen. Schwimmt an der Unterwasserkamera ein Fisch vorbei, dann wird gedrückt. Bei einem kurzen Blick in den Livestream schauten 300 weitere Leute ebenfalls zu und es ist sogar ein Fisch vorbei geschwommen – ein Barsch. Davon gibt es hier am meisten. Es ist sogar ein wenig entspannend, in das dunkle Grün der Kamera zu schauen und darauf zu warten, dass Fische vorbei schwimmen.

