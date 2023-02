Corona: In weiteren Bundesländern entfällt die Masken- und Isolationspflicht

News im Februar, die uns bewegen: NRW und Hamburg heben die Maskenpflicht auf +++ Die Isolationspflicht bei Corona-Erkrankten entfällt teilweise

01. Februar 2023

In weiteren Bundesländern entfällt die Maskenpflicht

In Hamburg und Nordrhein-Westfalen endet die Pflicht, eine Maske im Nahverkehr zu tragen. Ab dem 2. Februar gilt das auch im Fernverkehr. Mit den Lockerungen kehren die Bundesländer nach fast drei Jahren Pandemie zu etwas Normalität zurück. Thüringen folgt am 3. Februar als letztes Bundesland mit der entfallenden Maskenpflicht im ÖPNV.

"Die Corona-Schutzmaßnahmen, die seit Oktober galten, waren erfolgreich. Denn aufgrund dieser Schutzmaßnahmen verlief die Pandemie im Herbst und Winter bisher in einem kontrollierten Rahmen. Es kam zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems und der kritischen Infrastruktur", heißt es in einer Erklärung der Bundesregierung. Der Schritt, die Maskenpflicht im öffentlichen Personenfernverkehr auszusetzen, wurde laut Bundesregierung "sorgfältig abgewogen".

Bis zum 7. April gelten aber noch die Corona-Bundesregeln. Danach wird die Maskenpflicht für Patient:innen und Besucher:innen in Arztpraxen aufgehoben. In Bayern haben Beschäftigte in Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen die Maske bereits am Mittwoch abnehmen dürfen. Grund für die früheren Lockerungen ist die entspanntere Situation, da eine gefährliche Winterwelle ausgeblieben war und nun kein derartiges Risiko mehr befürchtet wird.

Die Isolationspflicht wird in weiteren Teilen Deutschlands aufgehoben

Mit dem Start in den Februar fällt in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, Sachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt die fünftägige Isolationspflicht für Corona-Infizierte. In Hessen und dem Saarland war sie bereits aufgehoben worden. Thüringen und Sachsen wollen in den kommenden Tagen nachziehen. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gilt weiterhin eine fünftägige Isolationspflicht. CDU-Politiker Karl-Josef Laumann betonte, dass es nun umso mehr auf das Prinzip der Eigenverantwortung und Rücksichtnahme gegenüber anderen Menschen ankomme. Er stellte klar, dass kranke Personen zu Hause bleiben sollten.

