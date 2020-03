Corona aktuell: Chaos! Schulen & Kitas geschlossen

Welchen Einfluss wird das Corona-Virus auf unser Leben haben? Inzwischen ist klar: Es hat einen Einfluss – und der wird immer größer. Was allerdings weiterhin unklar ist: Welche Regelung greift wo? In Deutschland ist das Corona-Chaos ausgebrochen – kaum einer weiß noch, was stattfindet und welche Einrichtungen geschlossen wurden.

Warum gibt's so ein Corona-Chaos?

Hintergrund der unübersichtlichen Situation: In Deutschland wird nicht zentral entschieden, wie wir mit der Ausbreitung des Virus umgehen. Vielmehr entscheiden örtliche Gesundheitsämter, also rund 400 Behörden vor Ort. Das hat seine Vorteile, zum Beispiel, dass sie die Lage vor Ort gut einschätzen können. Ein Nachteil allerdings: Es entsteht Corona-Chaos – kaum noch einer blickt durch.

So sind in einigen Städten Schulen und Kitas geschlossen, in anderen geht der Betrieb weiter. Ein ähnliches Bild bei Fußballspielen (einige wurden abgesagt, manche laufen ohne Zuschauer) und in Deutschlands Firmen (manche schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice, andere nicht). Deutschland im Griff von Corona – ein Flickenteppich!

Wie kann ich mich informieren?

Zentrale Entscheidungen und Informationen gibt es bislang noch nicht. Deswegen solltest du im Zweifelsfall versuchen, dich vor Ort zu erkundigen. Die meisten Veranstalter veröffentlichen Absagen und Schließungen auf ihren Webseiten oder in den Sozialen Medien.

Experten haben eine deutliche Empfehlung

Das uneinheitliche Vorgehen mit dem Virus sorgt dafür, dass viele Bürger unsicher sind: Soll ich nun zu Hause bleiben? Soll ich Verabredungen absagen? Weil die Bundesregierung keine Vorschriften machen kann, appelliert die Politik aktuell lediglich, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen.

Virologen, Statistiker und weitere Experten werden deutlicher. Sie sagen: Wir sollten alle so weit es irgendmöglich ist, zu Hause bleiben, um eine Ausbreitung des Virus auszubremsen. Nur so könne noch verhindert werden, dass wir Verhältnisse wie in Italien bekommen und damit unser Gesundheitssystem und die Mediziner überfordern.

Mittlerweile hat sich auch eine private Initiative gegründet, die unter dem Namen "Stay the Fuck Home" ("Bleib verdammt nochmal zu Hause!") dazu aufruft, Verantwortung zu übernehmen und sich selber unter Quarantäne zu stellen.

verwendete Quellen: NDR, Spiegel.de, staythefuckhome.com