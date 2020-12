Es wurde erneut ein Corona-Ausbruch in einem Schlachthof gemeldet. Es ist nicht der einzige: Aktuell befinden sich zahlreiche Mitarbeiter von Fleischfabriken in Quarantäne.

Die Corona-Zahlen bleiben auf einem hohen Niveau. Deutschlandweit meldet das Robert-Koch-Institut nach wie vor zehntausende Neuinfektionen. Ansteckungen in Pflegeheimen und Schulen dominieren die Nachrichten – doch auch Fleischfabriken rücken wieder in die Öffentlichkeit. Nun wurde erneut ein Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb gemeldet.

Infizierte Mitarbeiter in Fleischfabrik

Laut NDR soll ein Mitarbeiter eines fleischverarbeitenden Betriebs in Glandorf Raum Osnabrück positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Ursprünglich wurde bei einem Schnelltest am Freitag nur ein Infizierter entdeckt, bei weiteren Testungen Anfang der Woche sollen weitere Infektionen nachgewiesen worden sein. Nun hat die Fleischfabrik die Produktion erst einmal eingestellt. Damit soll eine weitere Verbreitung des Coronavirus unter den Mitarbeitern vermieden werden.

Auch Tönnies-Schlachthof erneut von Corona betroffen

Es ist nicht der erste Ausbruch dieser Art. Erst letzte Woche wurde erneut von zahlreichen Infizierten auf einem Tönnies-Schlachthof in Weißenfeld gesprochen. Wie unter anderem der mdr berichtete, sollen in dem Betrieb mehr als 170 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Die Infizierten wurden daraufhin in eine gesonderte Quarantäneunterkunft gebracht.

Auch in einem Schlachtbetrieb in Landshut, Bayern, wurden 41 infizierte Mitarbeiter gemeldet. Laut Informationen von br24 seien daraufhin bereits am Wochenende insgesamt 49 Personen in Quarantäne geschickt worden.

Auffallend bei den Ausbrüchen ist, dass sie allesamt durch Reihentests aufgedeckt wurden. Dieses Detail zeigt abermals, wie schnell und vor allem unbemerkt sich das Coronavirus verbreiten kann. Infizierte können noch vor Beginn der Symptome ansteckend sein oder aber gar keine Beschwerden entwickeln – das Virus jedoch trotzdem weitertragen.

verwendete Quellen: br24, NDR, mdr