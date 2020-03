Wegen Coronavirus! Keine Begleitung bei Geburten an Bonner Universitätsklinikum

View this post on Instagram

So viele Fragen in den letzten Tagen, so wenige zufriedenstellende Antworten. Geduld gehört mit zum Hebammenalltag. Berufspolitisch fehlt sie mir oft. Denn dieses Warten auf Antworten oder Entscheidungen ist oft nicht gut auszuhalten. Denn es hängen die Bedürfnisse der Familien daran und der Hebammen, gerade in diesen Tagen auch bisweilen die Existenzen der Hebammen. Eine Zusage der Krankenkassen zur Kostenübernahme von Online- Kursen steht immer noch aus 😩 Aber immerhin konnte die Frage nach der Begleitperson zur Geburt geklärt werden - zumindest für Berlin: Neue Verordnung des Senats zur Corona-Krise aus der Senatssitzung vom 17. März 2020 tritt am 18. März in Kraft: „Veränderungen bei den Besuchsregelungen in Krankenhäusern und Hospizen: Patientinnen und Patienten in Einrichtungen der Sterbebegleitung sowie Bewohnerinnen und Bewohner von solchen Einrichtungen und Sterbende unterliegen keinen Beschränkungen für den Empfang von Besuch. Gebärende dürfen sich zur Geburt in einem Krankenhaus von einer Person eigener Wahl begleiten lassen. Neugeborene und deren Mütter dürfen einmal am Tag von einer Person für eine Stunde Besuch empfangen, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren, ausgenommen Geschwister des Neugeborenen, oder von Menschen mit Atemwegsinfektionen. Besuche von mit der Seelsorge betrauten Personen sind, gegebenenfalls unter Auferlegung erforderlicher Verhaltensmaßregeln, stets zulässig.“