Maske schneidern in 1 Minute – so funktioniert's!

Ob beim Einkauf oder unterwegs im öffentlichen Nahverkehr – dank Coronavirus sind wir in Deutschland seit dieser Woche zum Tragen von Schutzmasken verpflichtet. Die Schutzmasken sollen dabei helfen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, indem sie verhindern, das virushaltige Tröpfchen, die beispielsweise beim Sprechen oder Husten entstehen, in die Luft fliegen und so andere Menschen infizieren. Alternativ ist auch die Bedeckung von Nase und Mund durch Tücher oder Schals erlaubt.

So kannst du aus einem T-Shirt eine Maske schneidern

Doch was tun, wenn man schnell los muss, gerade aber keine Schutzmaske und auch keinen Schal zur Hand hat? In diesem Fall kann ein schneller Trick helfen! Es ist zum Glück nämlich sehr einfach, aus dem Ärmel eines T-Shirts eine praktische Behelfsmaske zu schneidern. Wie genau das funktioniert, siehst du in diesem Video, das auf Facebook geteilt wurde. Darin zeigt ein Mann ganz genau, wie du das T-Shirt zerschneiden musst, um ganz schnell eine Maske daraus herzustellen.

Um deine Maske aus einem T-Shirt zu schneidern, schneidest du einfach nur den Ärmel rundherum ab. Anschließend kannst das Stoffstück über dein Gesicht ziehen. Der Saum des T-Shirts sorgt dabei dafür, dass die Maske gut hält. Mund und Nase sind auf diese Weise gut bedeckt. Allerdings gilt für diese Maske aus einem T-Shirt – es ist wirklich nur eine Behelfsmaske. Besser sind Masken mit mehreren Lagen Stoff.

Corona-Verdacht: Was muss ich jetzt tun?

Noch mehr Tricks und Tipps zu Schutzmasken

Hast du gerade kein altes T-Shirt zur Hand, das du zerschneiden möchtest? Wie du auch aus einem viereckigen Tuchen und zwei Haargummis eine Maske herstellen kannst, erfährst du hier.

Was du beim Tragen von Schutzmasken beachten musst und welche Stoffe am besten dafür geeignet sind, verrät hier ein Immunologe. Hier erfährst du, wie du eine Stoffmaske desinfizieren kannst. Und hier verraten wir dir, wie du verhindern kannst, dass deine Brille beim Tragen einer Schutzmaske beschlägt.

Möchtest du dich mit anderen zum Thema Coronavirus austauschen? Dann schau doch mal in unserer BRIGITTE-Community vorbei.