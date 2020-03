Warnung zum Coronavirus: "Es geht um Leben und Tod – bleiben Sie zu Hause!"

View this post on Instagram

„Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass sich das Coronavirus möglichst langsam ausbreitet”, sagt Bundespräsident Steinmeier. Er bittet alle Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe: „Wo immer möglich: Bleiben Sie zu Hause! Meiden Sie den Nahkontakt!” Sein besonderer Dank gilt allen Krankenschwestern und Pflegern, Ärztinnen und Ärzten, Einsatzkräften und Krisenstäben, Mitarbeitern im Einzelhandel und LKW-Fahrern, die die Versorgung aufrecht erhalten: „Dank und Hochachtung Ihnen allen!” +++ ‘Together, we have to ensure that the coronavirus spreads as slowly as possible,’ says Federal President Steinmeier. He asks all citizens for their help: ‘Wherever possible: please stay at home! Avoid close contact!’ He particularly thanks all nurses, carers, doctors, emergency personnel, crisis teams, retail workers, and lorry drivers for their work in maintaining supplies: ‘Our gratitude and respect go out to all of you!’ #corona #covid19 #bundespräsident #steinmeier