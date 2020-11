Monatelang leben wir bereits mit der Corona-Pandemie. Monatelang wurde uns gesagt, dass eine "zweite Welle" auf uns zukommen wird. Monatelang hatten wir Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und jetzt überrollt sie uns doch mit voller Wucht. Das Coronavirus ist wieder da – beziehungsweise war es ehrlich gesagt nie weg.

In Deutschland soll ein Lockdown Light nun helfen, die wöchentlichen Negativrekorde an Neuinfektionen wieder in den Griff zu bekommen. Nun ist also Realität, was wir im Stillen schon befürchtet haben: Es steht uns ein langer, dunkler Winter bevor. Aber: Einsam und trostlos muss dieser trotzdem nicht werden.

Ja, wir sind müde. Das geht uns genauso wie vielen anderen aktuell. Zwar könnte man meinen, dass wir aus dem ersten Lockdown gelernt haben, tatsächlich stehen wir nun aber mit einer gewissen Ratlosigkeit vor der zweiten Social-Distancing-Phase. Workouts, Stricken, Video-Wein-Calls – all das haben wir im Frühjahr schon ausprobiert. Und nun?

Was nicht hilft: verzweifeln. Denn die Maßnahmen sind zwingend notwendig, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und damit letztendlich Menschenleben zu retten. Also müssen und wollen wir uns damit abfinden, die nächsten Monate unser Sozialleben auf ein Minimum zu schrauben und unser Zuhause zu hüten. Was hilft: das Beste aus dem Corona-Winter machen.

Es ist also völlig normal, zu Beginn des Winters erst einmal mit negativen Gefühlen konfrontiert zu sein. Das geht uns genauso – deswegen wollen wir dir helfen, positiv zu bleiben.

In der Redaktion haben wir unsere Tipps gesammelt, die uns gegen negative Gefühle helfen. Das Schöne: Sie sind alle von uns erprobt und ganz einfach nachzumachen. Versprochen! Und weil wir alle ganz unterschiedliche Charaktere sind, ist dabei auch ein ganz bunter Mix an Tipps herausgekommen. Es ist also (hoffentlich) für jeden etwas dabei!

Also: Bleibt stark. Zusammen kommen wir auch durch diesen Winter! Und wenn die negativen Gefühle doch mal überhand nehmen – hier haben wir noch einen Psychologen-Trick für dich.