Quarantäne statt Urlaub: Spanien beschließt Corona-Regeln für Einreisende

Während die Corona-Maßnahmen in Deutschland langsam heruntergefahren werden, denken die ersten Menschen wieder über Urlaub nach. Eines der beliebtesten Reiseziele hat die Coronakrise jedoch besonders schwer getroffen: Spanien befindet sich noch immer im Alarmzustand. Und der dürfte nun auch einige Reisepläne durchkreuzen.

Spanien verhängt neue Corona-Regeln für Einreisende

Die spanische Regierung hat neue Corona-Regeln angekündigt. So sollen sich aus dem Ausland Einreisende zukünftig in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen. Damit soll eine erneute Welle an Infektionen mit dem Coronavirus verhindert werden. Die Maßnahme soll in einem offiziellen Dokument der Regierung veröffentlicht worden sein, wie die Tagesschau berichtet.

Das dürfte das Aus für so manchen Urlaubstraum bedeuten. Die angekündigte Quarantäne-Regelung soll bereits am 15. Mai in Kraft treten. Reisende sollten sich für ihre Planung zukünftig am spanischen Alarmzustand orientieren. An diesen wird die Maßnahme zunächst gekoppelt sein – und er gilt derzeit bis zum 24. Mai, könnte jedoch danach weiter verlängert werden, wie Teile der Regierung bereits fordern.

Urlaub in Corona-Quarantäne

Heißt: So lange in Spanien der Alarmzustand ausgerufen ist, gilt für Einreisende eine 14-tägige Quarantäne-Regelung. Damit dürfte für die meisten Touristen der Urlaub bereits vorbei sein.

Deutsche Reiseveranstalter werden nun dazu aufgerufen, ihre Kunden bereits bei der Buchung vor der Maßnahme zu warnen. Andernfalls könnte der Urlaub ein sehr einseitiger werden – denn Einreisende dürfen die Unterkunft nur für Einkäufe und Arztbesuche verlassen.

