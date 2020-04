Die Corona-Übersicht: Wo gilt jetzt die Maskenpflicht?

"Dringend" empfohlen, sind die Worte, die Kanzlerin Angela Merkel wählte, um auf das Tragen von Masken im Einzelhandel und Nahverkehr aufmerksam zu machen – und die bundesweit seit letztem Mittwoch zu Verunsicherung führen.

Muss ich jetzt einen Mundschutz tragen? Oder sollte ich? Und woher bekomme ich überhaupt einen? Die Unklarheit der Bevölkerung wird mit einem simplen Gang in den Supermarkt sichtbar: An den Kassen reihen sich Schal-Vermummte an Komplettmaskierte an Unverhüllte – und Kunden, die zwar mit Maske den Markt betreten haben, sie zum Sprechen dann aber doch lieber wieder runterziehen.

Nun entscheiden sich immer mehr Bundesländer im Alleingang zur Maskenpflicht. Sie machen aus der Empfehlung ein Muss – der jedoch nur in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit gilt. Die unterschiedlichen Regelungen schaffen vor allem Verunsicherung. Wir geben den Überblick:

Wo gilt derzeit wann eine Mundschutzpflicht?

Jena

Jena gilt als Vorreiter in der Maskenpflicht. Als erste deutsche Stadt hat Jena am 08. April das Tragen eines Mundschutz im öffentlichen Verkehr und in Gebäuden mit Publikumsverkehr beschlossen. Die Pflicht bezieht sich nicht auf medizinische Masken, sondern auf einfachen Stoffschutz. Auch Tücher oder Schals, die Mund und Nase bedecken, sollen ausreichen. Nun ziehen andere Städte und Bundesländer nach.

Wolfsburg

Wolfsburg hat im Alleingang als Stadt seit Montag eine Maskenpflicht eingeführt.

Braunschweig

Auch in Braunschweig gilt nun ab Samstag, den 25. April eine Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften, wie der NDR berichtet.

Hanau

Hanau hat am 20. April eine Maskenpflicht für den Nahverkehr und Einzelhandel eingeführt.

Sachsen

Sachsen führte bereits am Montag (20.04.) eine Maskenpflicht ein. Diese gilt für den Einzelhandel und den öffentlichen Verkehr.

Thüringen

Thüringen plant ebenfalls eine Maskenpflicht, diese soll ab Freitag, den 24. April 2020 gelten.

Bayern

Bayern hat sich bereits früh für eine bundeslandweite Maskenpflicht ausgesprochen. Umgesetzt werden soll diese jedoch erst ab nächstem Montag, dem 27. April 2020.

Mecklenburg-Vorpommern

Ab dem 27. April ist auch in Mecklenburg-Vorpommern ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht, allerdings nur im Nahverkehr, wie die Tagesschau berichtet.

Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt

In beiden Bundesländern ist nun ebenfalls eine Maskenpflicht im Gespräch. Heute wollen sich Politiker dazu beraten, ob und wann ein Mundschutz angemessen sein könnte.