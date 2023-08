Corona-Herbst: Sollten wir uns noch mal impfen lassen?

Das Coronavirus ist endemisch geworden, die Pandemie ist vorbei. Sollten wir uns im Herbst trotzdem wieder impfen lassen? Kommt ganz darauf an, sagt die Stiko.

Sehr viele Menschen haben sich in den vergangenen Jahren mit dem Coronavirus infiziert und sich dagegen impfen lassen. Aber auch, wenn die Pandemie vorbei ist, wird das Virus nicht verschwinden. Was erwartet uns also in der kalten Jahreszeit, wenn mit hoher Wahrscheinlickeit wieder mehr Erkrankungen auftreten werden, weil wir uns häufiger in Innenräumen aufhalten und anfälliger für Infektionen sind?

Der Impfstoff-Forscher Leif Erik Sander von der Berliner Charité formulierte seine Prognose für Herbst und Winter bei "ZDFheute" so: "Ich erwarte saisonal bedingte Anstiege der Coronavirus-Infektionen, mit erneuten Wellen im Herbst und Winter. Aufgrund der breiten Bevölkerungsimmunität gehe ich aber nicht von sehr hohen Wellen oder einer übermäßigen Belastung der Krankenhäuser aus – ganz ausschließen kann man stärkere Wellen aber nicht."

Sollte ich mich impfen lassen?

Sollte ich mich nun impfen lassen, um gut durch Herbst und Winter zu kommen? Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt: Risikogruppen und Menschen ab 60 sollten sich ein Jahr nach der letzten Infektion oder Impfung immunisieren lassen – am besten im Herbst. Schon im September will das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech einen angepassten Impfstoff herausbringen.

Coronavirus: So lautet die Stiko-Empfehlung im Einzelnen

Gesunden Menschen im Alter von 18 bis 59 Jahren wird eine Basisimmunität aus zwei Impfungen und einem weiteren Antigenkontakt empfohlen. Letzterer kann eine Impfung oder eine Infektion sein.

Eine jährliche Auffrischimpfung zusätzlich zu der Basisimmunität sollten erhalten:

Über 60-Jährige und Personen ab sechs Monaten mit relevanten Grunderkrankungen

Bewohner:innen von Pflegeeinrichtungen

Medizinisches und Pflegepersonal mit Patient:innen- oder Bewohner:innenkontakt

Angehörige und enge Kontaktpersonen von Patient:innen unter immunsuppressiver Therapie

Für gesunde Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wird keine COVID-19-Impfung empfohlen.

Übrigens: Falls ihr noch Selbsttests in euren Schränken liegen habt, die nicht abgelaufen sind, könnt ihr sie weiterhin verwenden. Laut Expert:innen funktionieren sie auch bei neueren Virusvarianten.

Verwendete Quellen: ZDFheute, Deutsches Ärzteblatt, RKI, Kassenärztliche Bundesvereinigung