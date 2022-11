Die australische Schauspielerin, Produzentin und Drehbuchautorin Rebel Wilson ist an 23 Filmen und neun Serien beteiligt. Wenn man ihren Namen hört, denkt man womöglich an ihre Rolle als Fat Amy in “The Pitch Perfect“, mit der sie bekannt wurde.

Aber auch sie fing mal klein an. Mit dem Musical “The Westie Monologues“ lenkte sie mehr Aufmerksamkeit auf sich und wenig später folgten erste kleine Rollen im Fernsehen. In Australien wurde sie durch die Comedyserie “Pizza“ 2003 und durch die Sketch-Serie “The Wedge“ 2006 bekannter. Als sie dann in die USA zog, ging ihre Karriere 2012 mit der Komödie “Die Hochzeit unserer dicksten Freunde“ und “Pitch Perfect“ richtig los. Wer ihr heute begegnet, erkennt sie kaum wieder. Denn Rebel Wilson hat über die letzten zwei Jahre hinweg aus gesundheitlichen Gründen, 30 kg abgenommen.





Unser Lieblingszitate von ihr:

"Selbst wenn ich jemanden spiele, der ‘Fat Amy' heißt, geht es mir um Selbstvertrauen und Haltung."





"Auch wenn du auf dem Weg zu deinen Zielen kriechen musst, mach weiter, es wird sich lohnen". "Versuche, dich jeden Tag ein bisschen mehr anzustrengen. Ich weiß, dass manche Tage verdammt frustrierend sind, du willst aufgeben, du ärgerst dich über den mangelnden Fortschritt ... aber das Gute kommt auf dich zu."





