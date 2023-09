Deo-Challenge: Eltern aufgepasst – Bundesinstitut warnt vor diesem TikTok-Trend

von Saskia Stelter Bei der Deo-Challenge, die aktuell auf TikTok trendet, kann es zu schwerwiegenden Folgen wie absterbender Haut und Gehirnschädigungen kommen. Wir verraten, was genau dahintersteckt.

Normalerweise sprühen wir Deo unter unsere Achseln, um den Körpergeruch – insbesondere den von Schweiß – zu überdecken. Doch auf TikTok kursiert momentan eine Challenge, die eine andere Anwendung vorgibt: Entweder wird das Deo so lange wie möglich auf eine Körperstelle gesprüht oder das Spray soll eingeatmet werden. Klingt beides nicht sonderlich gesund – und ist es auch nicht.

1. Variante: Schmerzhaft und gefährlich

Wird Deo lange auf eine Hautpartie gesprüht, kann die Temperatur an dieser Stelle im Extremfall in nur wenigen Sekunden auf bis zu -30 Grad Celsius sinken. Es drohen Kälteverbrennungen, die dem Bundesinstitut für Risikobewertung zufolge ähnliche Symptome wie "normale" Verbrennungen hervorrufen können. Es kann zu schweren und tiefen Haut- und Gewebeschädigungen kommen, im schlimmsten Fall kann die Haut an der betroffenen Stelle sogar absterben und eine Hauttransplantation wäre nötig.

2. Variante: Mögliche Schäden am Herz und Gehirn

Die zweite Version der TikTok-Challenge ist mindestens genauso verrückt wie die erste. Es geht darum, das Deospray einzuatmen – was je nach Inhaltsstoffen extrem gefährlich werden kann. Das Lungengewebe kann die Schadstoffe nicht so gut abwehren wie die Haut. In der Folge können sich die Bestandteile des Deos im Körper ausbreiten und massive Schäden anrichten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt unter anderem vor den folgenden Konsequenzen:

Das Herz und Gehirn können geschädigt werden.

Es besteht die Gefahr einer schweren Sauerstoffunterversorgung, wenn die normale Atemluft in der Lunge verdrängt wird.

Symptome wie Benommenheit, Erbrechen, Atemstörungen, epileptische Anfälle und Kreislaufversagen können auftreten.

Im schlimmsten Fall kann das exzessive Einatmen von Deo zu dauerhaften Hirnschäden und sogar zum Tod führen.

Also: Bitte nicht nachmachen und Deo nur wie gewohnt verwenden!

Verwendete Quellen: tagesschau.de, bfr.bund.de, tiktok.com