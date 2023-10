Im Herbst 2023 geht die jährliche "Packen wir’s an“-Themenwoche von RTL Deutschland in die fünfte Runde. Nach der Fokussierung auf Plastikmüllreduzierung (2019), Lebensmittelverschwendung (2020), Wasserknappheit (2021) sowie Energie & Mobilität (2022) konzentriert sich RTL Deutschland gemeinsam mit Partnern der Bertelsmann Content Alliance, zu denen auch die Penguin Random House Verlagsgruppe gehört, in der neuen Themenwoche vom 16. bis 22. Oktober 2023 crossmedial auf allen Plattformen und Angeboten auf den Themenbereich "nachhaltiges Kaufen“. Was bedeutet nachhaltiger Konsum in sämtlichen Lebensbereichen? Wie können wir bewusster konsumieren, weniger verschwenden und achtsamer mit unseren Ressourcen umgehen? Was tut die deutsche Industrie? Diese und viele weitere Fragestellungen werden im TV, Online, in den Print-Titeln oder im Radio thematisiert und Hilfestellungen für den Alltag angeboten.

