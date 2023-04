von Sina Lea Riebe Der Mai wird auch Wonnemonat genannt – tatsächlich bringt er in diesem Jahr einige schöne Dinge mit sich. Das Reisen wird mit dem 49-Euro-Ticket deutlich günstiger, die Gehälter in der Pflege steigen endlich an, und Arbeitnehmer:innen haben durch Feiertage ganze drei Tage mehr frei. Was noch alles kommt, haben wir einmal zusammengefasst.

Wir haben einen Blick in den kommenden Monat geworfen und insgesamt zehn Änderungen entdeckt, die auch für dich wichtig sein könnten. Freu dich über zusätzliche freie Tage, feiere zusammen mit deiner Mutter ihren besonderen Tag, und wenn du Lust hast, schaust du dir die Krönung von König Charles III. im Fernsehen an.

Deutschlandticket

Das 49-Euro-Ticket konnte man bereits im April kaufen, jetzt kommt es auch endlich zum Einsatz. Bürger:innen können bundesweit auf den gesamten Nah- und Regionalverkehr zurückgreifen. Gekauft werden kann das Ticket direkt über deutschlandticket.de, bei der Deutschen Bahn oder anderen Vorverkaufsstellen in deiner Stadt.

Corona-Warn-App

Leuchtete das Display rot, war Vorsicht angesagt: Man hatte Kontakt zu einer infizierten Person. War diese App zu Beginn der Pandemie noch sehr hilfreich, ist ihr Dienst mittlerweile beendet. Zum 30. April 2023 wird die App eingestellt – Warnungen werden also nicht länger via App übermittelt. Ab Juni 2023 wird sie dann in einen Ruhemodus versetzt. Eine Aktualisierung ist danach nicht mehr möglich. Wer seine Impfzertifikate in der App hinterlegt hat, kann aber weiterhin darauf zugreifen.

Mehr Geld für Mitarbeiter:innen in der Pflege

Ab dem 1. Mai 2023 bekommen Mitarbeiter:innen in der Pflege mehr Geld. Bereits im Oktober vergangenen Jahres stiegen die Gehälter auf mindestens 12 Euro die Stunde. Jetzt sollen Pflegekräfte 17,65 Euro pro Stunde bekommen. In der Ausbildung (14,90 Euro) und bei Pflegehilfskräften (13,90 Euro) sind die Gehälter etwas niedriger.

Einmalzahlungen für Maler:innen, Lackierer:innen und Beschäftigte im Baugewerbe

Im April wurde der Lohn bereits angehoben, jetzt folgt eine Einmalzahlung in Höhe von 450 Euro. Dieses Geld geht jedoch nur an Beschäftigte im Bauwesen im Westen. Eine Angleichung der West-Ost-Gehälter soll es bis 2026 geben. Auch Mitarbeiter:innen im Maler- und Lackiererhandwerk können sich über mehr Geld freuen: Wer keine Inflationsprämie erhalten hat, bekommt im Mai 600 Euro als Einmalzahlung. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Prämie anteilig, tarifgebundene Auszubildende bekommen 180 Euro.

Der Digital Markets Act (DMA)

Dieses neue EU-Gesetz tritt ab dem 2. Mai 2023 in Kraft. Damit werden Internet-Giganten wie Google, Microsoft oder Amazon strengere Regulierungen auferlegt, die einen fairen Wettbewerb gewährleisten sollen. Unter anderem betrifft das die Regulierung personalisierter Werbung. Mit dem Gesetz sollen Nutzer:innen ebenfalls die Möglichkeit bekommen, vorinstallierte Apps auf ihren Smartphones löschen zu dürfen.

Der Eurovision Song Contest

Der Eurovision Song Contest findet vom 9. bis 13. Mai 2023 in Liverpool statt. Traditionell veranstaltet eigentlich das Siegerland des Vorjahres den neuen Contest. 2022 gewann die ukrainische Band Kalush Orchestra. Aufgrund des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine findet der Contest dort nicht statt, und man einigte sich auf Großbritannien. Für Deutschland tritt in diesem Jahr "Lord of the Lost" an.

Die Krönung von König Charles

Am 6. Mai 2023 wird der britische König Charles III. gekrönt. Zu keinem Zeitpunkt der britischen Geschichte gab es einen König, der zur Krönung älter war als König Charles. Grund zur Freude gibt es auch für das britische Volk, der Premierminister Rishi Sunak kündigte an, dass die Krönung einen zusätzlichen Feiertag für die Brit:innen bedeuten wird. Der Feiertag wird auf den 8. Mai, den Montag nach der Krönung, fallen.

Gaspreise sinken

Bei mehreren Grundversorgern sinken die Gaspreise ab Mai – und das sogar unter die Grenze von 12 Cent pro Kilowattstunde, die durch die Gaspreisbremse festgesetzt wurde. Der Grund: Die Preise auf dem Großhandelsmarkt sind wieder deutlich niedriger.

Feiertage im Mai

Für Arbeitnehmer:innen ist der Mai ein sehr angenehmer Monat, der fast drei kurze Wochen mit sich bringt. Der 1. Mai (Tag der Arbeit) fällt endlich wieder auf einen Montag. Zusammen mit dem Wochenende haben die meisten so drei Tage am Stück frei. Am 18. Mai ist Himmelfahrt (und Vatertag). Mit einem Tag Urlaub am Brückentag sind es ganze vier Tage frei. Ende des Monats fällt dann auch Pfingsten wieder in den Mai. Pfingstmontag ist der 29. Mai. Damit haben Arbeitnehmer:innen wieder ein langes Wochenende.

Muttertag

Am 14. Mai 2023 ist Muttertag. Wer keine (meist überteuerten) Blumen schenken will, könnte einfach auf das das vielleicht Wichtigste zurückkommen: gemeinsame Zeit ­– und sei es nur für eine Tasse Kaffee.

Verwendete Quellen: nordbayern.de, infranken.de, dpa.de