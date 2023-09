Digital Female Leader Award 2023: Die Zukunft ist digital und weiblich.

Beim Digital Female Leader Award 2023 in Karlsruhe kamen digitale Vorreiterinnen und Innovatorinnen zusammen, um in einem außergewöhnlichen Rahmen zu feiern und zu netzwerken.

In einer Welt, die immer digitaler wird, sind es oft die Frauen, die den Takt vorgeben. Beim Digital Female Leader Award (#DFLA) in Karlsruhe wird genau das zelebriert. Dieses Jahr, am 23. September 2023, verwandelte sich die Gartenhalle in einen bunten Treffpunkt für rund 350 Gäste. Von Partnern und Sponsoren des Awards bis hin zur Jury und natürlich den nominierten Frauen – alle waren sie da, um in einem einzigartigen Rahmen zu feiern und zu netzwerken.

Der Digital Female Leader Award: Mehr als nur ein Preis

Seit seiner Einführung im Jahr 2018 ist der Digital Female Leader Award (#DFLA) weit mehr als nur eine Trophäe. Er ist eine Anerkennung für Frauen, die die digitale Transformation in Deutschland vorantreiben. Seien es Projekte oder revolutionäre Ideen im Bereich Digitalisierung – der #DFLA setzt ein Zeichen und macht diese Frauen und ihre individuellen Geschichten sichtbar.

Die Initiative geht auf die Global Digital Women GmbH zurück, ein Beratungs- und Netzwerkunternehmen, das von der Unternehmerin Tijen Onaran ins Leben gerufen wurde. Die Vielfalt der Kategorien spiegelt die Bandbreite der weiblichen Einflüsse in der digitalen Welt wider: Von "Aufsteigerinnen" und "Digital Leadership" bis hin zu "Future of Energy" und "Sustainability", jede Kategorie hat ihre eigene Gewinnerin, die von der Jury gekürt wird. Und als Sahnehäubchen wird jede Kategorie von namhaften Partnerunternehmen gesponsert, die die Bedeutung des Awards zusätzlich unterstreichen.

Digital Female Leader Award 2023: Ein Abend voller Inspiration und Networking

Aber das Event war natürlich nicht nur eine Party sondern vor allem eine Gelegenheit für alle Anwesenden, die Geschichten und Karrierewege der digitalen Vorreiterinnen kennenzulernen. Mit einem Bühnenprogramm, das Rednerinnen wie Tijen Onaran, die in Karlsruhe gebürtige Unternehmerin und Gründerin der Initiative, beinhaltete, bot der Abend weit mehr als nur Auszeichnungen. Der Fokus lag stark auf persönlichem Networking, einem Schlüsselelement, um die digitale Transformation weiter voranzutreiben.

Ein Event mit einzigartigem Flair

Das Team der Messe Karlsruhe und der Veranstalter GDW haben keine Mühen gescheut, um ein Abendevent der Extraklasse zu schaffen: Von der Konfetti-Kanone bis zu den Light Letters war das Bühnensetting alles andere als gewöhnlich. Und so haben der DFLA und seine Siegerinnen auch im zweiten Jahr einen außergewöhnlichen Rahmen bekommen, um die Bedeutung von Frauen in der digitalen Welt zu unterstreichen. Im Video erfahrt ihr mehr über das Event und die Highlights des Abends!