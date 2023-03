Drei Jahre lang neue Orte entdecken, sich um nichts kümmern, all-inclusive genießen und dabei einfach remote von einem Kreuzfahrtschiff aus arbeiten? Das soll eine neue Weltreise eines Unternehmens möglich machen. Wir erklären dir, was dahintersteckt.

Nachmittags an den Pool, ein leckeres Menü, das nur auf dich zugeschnitten ist und du selbst kannst als digitale:r Nomad:in dein Leben genießen. Das klingt erst einmal vielversprechend, oder? Das Projekt "Life at Sea Cruises" des türkischen Unternehmens Miray Cruises verspricht genau das. Auf dem Kreuzfahrtschiff "MV Gemini" sollen Passagiere im November dieses Jahres an Bord gehen und drei Jahre Urlaubs-Feeling und unabhängigen Lifestyle genießen können. Ganz nebenbei entdecken Weltreisende, die sich für die ganze Tour entscheiden, dann noch 375 Ziele auf sieben Kontinenten und können 135 Länder besuchen, wenn auch eher flüchtig.

Kreuzfahrt: 3 Jahre um die Welt schippern

Lästige Dinge wie Wäsche waschen, putzen oder kochen, fallen auf der dreijährigen all-inclusive Kreuzfahrt weg. Für all diese Dinge sorgt das Personal. Laut der Webseite ist es Freund:innen und Familienmitgliedern sogar möglich, Passagiere kostenfrei zu besuchen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Nur die Hafengebühren müssen sie zahlen, wenn sie in der gleichen Kabine unterkommen und eine Weile mitreisen, heißt es im FAQ. Kabinen für Gäst:innen können je nach Verfügbarkeit ebenfalls gebucht werden. Ein vielseitiges Unterhaltungsangebot an Bord bietet unter anderem Tanz, Golf oder Karaoke.

An Bord soll keine Langeweile aufkommen

Die "MV Gemini" bietet laut "Cruise Mapper" 800 bis 1074 Personen Platz auf acht Decks in 400 Kabinen. Zusätzlich gibt es auf den verschiedenen Arealen Fitnessangebote, ein Gesundheitscenter, einen Pool-Bereich und ein All-inclusive-Menü im Bistro, natürlich individuell zugeschnitten auf die Passagiere. Das Unternehmen wirbt damit, dass sie auf der 130.000 Meilen langen Fahrt (umgerechnet 209.214 Kilometer) leben und arbeiten können, nämlich remote – denn WLAN sei auf der Fahrt kein Problem. Dabei treffen sie nebenbei auf unbekannte Länder und Kulturen und besuchen 13 der 14 Weltwunder. Auf einem der Decks gibt es für Reisende, die digital weiterarbeiten wollen, unter anderem 14 Büroräume, zwei Meeting-Räume und eine Lounge. Bildschirme, Drucker und weitere Ausstattung seien laut Angaben der "Life at Sea Cruises"-Webseite vorhanden.

© Life at Sea Cruises / PR

Tage an Land und auf dem Meer

Laut Angaben von "Life at Sea Cruises" werden 375 Destinationen angefahren. An diesen soll jeweils zwei bis drei Tage Sightseeing eingeplant werden. Bei 1.095 Tagen, die das Schiff theoretisch in drei Jahren unterwegs wäre, wären das zwischen 750 und 1.125 Tagen – also erreichen Reisende fast jeden Tag ein neues Ziel. Das klingt erst einmal so, als würden Passagiere den Großteil der Tour eher an Häfen und neuen Orten verbringen als auf dem Meer. Aber haben die Reisenden dann überhaupt noch Zeit, um als Nomad:in dort zu arbeiten – oder müssen sie vielleicht Orte außen vor lassen, um nebenher noch Geld zu verdienen?

Was nicht inkludiert ist

Schaut man sich die FAQs genauer an, fallen mögliche Nachteile der dreijährigen Kreuzfahrt auf. Das Büroareal ist beispielsweise nicht durchgehend inkludiert, was eventuell das Remote-Arbeiten erschweren könnte. Und auch wenn die Anbieter mit Steuervorteilen für die Menschen werben, die "international ansässig" sind, könnte vor der Entscheidung zu der Tour erst mal ein Beratungsgespräch notwendig sein. Exkursionen an Land kosten zusätzlich, genauso der Spa-Service oder medizinische Eingriffe und Medikamente. Die Kosten seien "signifikant geringer als bei amerikanischen Anbieter:innen", heißt es auf der Webseite. Einige saisonale Angebote oder der Room-Service sind ebenfalls nicht inkludiert. Letzteres ist allerdings wenig überraschend.

Vor- und Nachteile gibt es bei jeder Reise

All-inclusive Angebote, leckeres Essen, ein Pool, Unterhaltung. Das klingt für manche Menschen sehr ansprechend. Normalerweise dauern diese Touren aber nicht drei Jahre – beispielsweise bieten auch Unternehmen wie "MSC Cruises" oder "AIDA" Weltreisen an, diese dauern aber nur zwischen etwa 90 und 120 Tagen, je nach gewählten Reisedestinationen. Die Kosten mit den Luxusdampfern der Konkurrenz starten bei etwa 15.000 Euro oder ähnlich wie bei den Life at Sea Cruises bei 30.000 Euro.

Doch wie sind drei Jahre auf einem Schiff? Ein Lifestyle, der für manche Menschen genau das Richtige sein könnte. Als Kreuzfahrt-Laie kommen aber ein paar Fragen auf. Beispielsweise: Wie ist es mit Kleidung? Trägt man immer nur das Gleiche in der Zeit oder schickt man hin und wieder Pakete nach Hause, wenn man sich in einer Stadt Souvenirs gekauft hat? Und wie wirkt es sich aus, wenn man jeden Tag die gleichen Menschen um sich hat, die gleichen Kabinennachbar:innen, freundet man sich einfach mit allen langsam an oder werden einem die Leute irgendwann zu viel? Wird einem der eigene Platz in der Kabine irgendwann zu klein oder ist der ständige Blick aufs Wasser einfach nichts für uns? Und funktioniert das Internet auch wirklich – oder müssen wir mit regelmäßigen Aussetzern rechnen? Reicht die Zeit außerhalb des Schiffs, um Abstand von all dem zu bekommen und für uns zu sein? Wir können nur gespannt sein, was die Menschen, die im November starten, in drei Jahren berichten werden.

Verwendete Quellen: lifeatseacruises.com, cruisemapper.com, msccruises.de, aida.de