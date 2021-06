Durchgeboxt! Viele Fäuste, ein Ziel: Gleichberechtigung

Hadil, 15, ist die mittlere von vier Brüdern und vier Schwestern. Gemeinsam mit ihrer Familie floh sie 2014 aus ihrem Heimatdorf Dogouri in Sindschar. Als die IS kam, floh die Familie zunächst in ein Nachbardorf. Aber auch dort waren sie nach einer Woche nicht mehr sicher. Auf ihrer Flucht liefen sie tagelang zu Fuß in die Türkei – das Schlimmste, was Hadil erlebte. In der Türkei blieb sie mit ihrer Familie über ein Jahr lang, bevor sie nach Kurdistan zurückkehrte. Durch das Box-Training fühlt sie sich "schon stark genug, dazwischen zu gehen, wenn sich etwas Blödes vor meinen Augen abspielt. Und wenn ich bedroht werden würde, könnte ich mich auch schon ein bisschen verteidigen." Es ist ihr Traum, Ärztin zu werden. "Damit ich Menschen um mich herum helfen kann", sagt Hadil. Ihr großes Vorbild ist und bleibt aber ihre Mutter: "Sie hat acht Kinder sicher und ohne einen Kratzer in die Türkei gebracht."

