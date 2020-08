Erster Schultag – dabei war doch gestern die Geburt?!? Natürlich sind Eltern stolz, wenn das Kind, das eben noch Windeln trug, nun mit Ranzen vor der Schule steht. Eine Mutter erzählt…

Erster Schultag – ich dreh durch!

"Einschulung" steht schneller im Kalender als Mama Zuckertüte sagen kann. Dabei hat das zukünftige Schulkind doch gerade erst angefangen zu laufen und schwupps ist die Kindergartenzeit zu Ende. Schulranzen und Schultüte sind besorgt (das erledigt man ja heute bereits Monate im Voraus), der erste Schultag kann also kommen. Und dennoch stürzt er uns in eine kleine Krise – die wir natürlich dem Kind nie nie niemals offenbaren würden. Schließlich sind wir vollauf damit beschäftigt, positive Messages zum Thema Schule von uns zu geben. So wie unsere Mom-Bloggerin…

Hilfe Schulanfang – das denken Mütter wirklich zum Schulstart

Es gibt ja Eltern, die an den ersten Schultag ganz cool herangehen. Und es gibt die, die gar nicht mehr aufhören können zu heulen. Bloggerin Nina Massek gehört zur letzteren Sorte. Hier hat sie ein paar ihrer ungefilterten Gedanken vom Tag der Einschulung ihres Sohnes aufgeschrieben:

"Mein armes, armes Baby!!

Ob Sebastian merkt, dass ich viel aufgeregter bin als er?

Er scheint sich ja auf die Schule zu freuen, also freue ich mich auch... Der Ernst des Lebens hat begonnen, juhuuu! Freu Dich, freu Dich, freu Dich!

Er ist doch noch so jung ... Die Schultüte ist ja fast größer als er... Ob ich ihm vielleicht doch noch seinen Wuffi reichen sollte?"

Jetzt reiß Dich zusammen, Nina, das haben wir alle geschafft ... Auf geht's, Schultor aufgemacht und rein mit uns ... LÄCHELN! Au weia, ich heule jetzt schon ... Wo sind meine Rescue-Tropfen? Oder doch gleich den Tranquilizer? Ach nee, brauch ich gar nicht, da stehen tolle selbst gebackene Torten auf dem Buffet ... Ob ich jetzt schon mal zugreifen dürfte ...? Reiß Dich zusammen, sonst platzt Du wieder aus dem Kleid und die Leute fragen, wann Nummer Drei kommt.

Jetzt in die Aula gehen, aha. Alle Erstklässler und Eltern sind schon da. Bin ich overdressed? Egal, Bauch einziehen!" Sebastian: "Aua, Mama, drück meine Hand nicht so fest, lass mich los!" "Wenn das so einfach wäre, mein Schatz, mein Süßer, mein Baby ... Ich heul' schon wieder ... Mist. Vielleicht ziehe ich die Sonnenbrille auf - oder wäre das komisch?

Jetzt wirst Du aufgerufen ... Du gehst nach vorne, Du lächelst scheu und unsicher."

Unter Heulen mühe ich mir ein Lächeln ab. "Geh nach vorne, Schatz, Du bist jetzt ein Schulkind.

NEIN, IHR NEHMT MIR MEIN KIND NICHT WEG! SCHEISS Leistungsgesellschaft, soll er doch noch im Sandkasten buddeln! Komm her zu mir, Sebastian, wir gehen wieder! Die Schulbehörde kann mich mal!"

Nur mit Mühe halte ich mir den Mund zu. Gottseidank habe ich dieses Mal nicht laut gedacht, wie so oft.

"Okokok. Entspannen, langsam ein- und ausatmen. Das hat schon bei den Wehen nicht geklappt. Ach, als ich mit Dir schwanger war ... Da war alles noch gut und Du bei mir!

Jetzt stehst Du vorne. Jetzt geht’s los. Du verschwindest an der Hand eines halbstarken Zweitklässlers im Klassenraum. Wir beide lächeln uns noch ein letztes Mal an. Dann hat Dich das System für immer vereinnahmt.

HÖR auf zu heulen, Nina! Das ganze Make-up ist sonst im Eimer! Okokok. entspannen, ausatmen ...

Ich brauch jetzt dringend ein Stück Kuchen! Weg da!

YES, ich bin die Erste am Büffett!"

Autorin Nina Massek hat zwei Kinder, lebt in Berlin und schreibt das satirische Blog Frau Mutter , auf dem dieser Text ursprünglich erschienen ist. © Privat