11. Juli 2022

Steuer-Plattform Elster überlastet

Seit einem Urteil aus dem Jahr 2018 ist die bisherige Ausgestaltung der Grundsteuer nicht mehr zeitgemäß und muss daher neu berechnet werden. Daher müssen bis spätestens Ende Oktober Millionen Haus-, Wohnungs- und Grundstücksbesitzer:innen eine zweite Steuererklärung abgeben. Diese muss Daten zu Flurnummer, Baujahr, Wohnfläche und Bodenrichtwert enthalten. Aufgrund des großen Andrangs kommt es aktuell zu Schwierigkeiten bei der Online-Plattform Elster. Es werde bereits an einer Lösung gearbeitet, teilte der Betreiber mit.

Das Problem: Die zusätzliche Steuererklärung muss elektronisch oder mithilfe ein:er Steuerberater:in abgegeben werden. Die Möglichkeit, sie in Papierform einzureichen, soll nur in Ausnahmefällen gewährt werden. Wer sich noch nicht bei Elster angemeldet hat, sollte beachten, dass die Registrierung gut zwei Wochen dauern kann. Und wer noch Informationen benötigt, kann sich an die entsprechenden Internetseiten wenden, die von fast jedem Bundesland erstellt wurden. Meist lassen sich dort auch Telefonnummern finden, über die Beratungs-Hotlines erreichbar sind.

5. Juli 2022

Alle Grundschulkinder in Deutschland haben bald einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Bis 2030 ist noch Zeit, den Plan in die Tat umzusetzen. Das Problem: Einer Studie der Bertelsmanns Stiftung zur Folge würden gerade in westdeutschen Bundesländern gut 76.000 weitere Pädagog:innen benötigt, um auch wirklich allen das Angebot einer Ganztagsbetreuung machen zu können – das könnte eng werden.

Der Rechtsanspruch wurde im vergangenen September von Bund und Ländern beschlossen. Die Ganztagsbetreuung soll schrittweise eingeführt werden. Ab dem Schuljahr 2026/2027 greift die Regelung bei Kindern der ersten Klassen, ab 2029/2030 dann in allen Klassen. An Umsetzung scheint es aufgrund der fehlenden Fachkräfte jetzt allerdings zu hapern, nur in Berlin, Hamburg und Thüringen sind die Aussichten gut.

