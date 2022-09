Energieversorger warnen vor Strompreissteigerungen bis zu 60 Prozent

News im September, die uns bewegen: Bis zu 60 Prozent könnten die Energiepreise ansteigen +++ Müssen bald alle wieder Stempeln? +++ Brennholz: Ist das Angebot zu gut, dann Finger weg +++ Bürgergeld: Falsche Anreize für Geringverdiener:innen

Die wichtigsten News im BRIGITTE-Ticker

Was bewegt die Welt? Was bewegt die BRIGITTE-Redakteur:innen? In diesem Ticker fassen wir für euch die wichtigsten News im September zusammen.

16. September 2022

Nach Gaspreisen: Jetzt steigen die Kosten für Strom

Während in den vergangenen Wochen hauptsächlich die Gaspreise im Fokus standen, rücken jetzt die Strompreise ebenfalls in den Mittelpunkt. Bisher sind die Strompreise nur leicht gestiegen, Branchenvertreter:innen fürchten allerdings einen Anstieg für das kommende Jahr. Nachdem die Preise bisher um etwa 10 Prozent gestiegen seien, werde für das kommende Jahr tendenziell eine Zunahme um die 60 Prozent erwartet, sagte ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Wenn zu den gestiegenen Gaspreisen auch noch hohe Stromkosten hinzukommen, dann wird es eng. Ein Drittel der Bürger:innen rechnet einer Umfrage zufolge mit Problemen bei der Bezahlung ihrer Energierechnungen im kommenden Winter. Fast 40 Prozent der Befragten gehen davon aus, ihren Strom und Gas nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten bezahlen zu können. Das ging am Donnerstag aus dem "DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin" hervor. Vor allem Menschen mit geringerem Einkommen und Jüngere machen sich Sorgen.

15. September 2022

Kommt jetzt die Stechuhr zurück?

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Anscheinend. Ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts verpflichtet Arbeitgeber:innen jetzt dazu, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter:innen zu erfassen.

Nach dem Urteil können Betriebsrät:innen in Unternehmen jetzt auf eine elektronische Arbeitszeiterfassung pochen, das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt in einem Grundsatzurteil entschieden. Das Urteil gründet auf der Auslegung des deutschen Arbeitsschutzgesetzes nach dem sogenannten Stechuhr-Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). Nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz müssen bisher nur Überstunden und Sonntagsarbeit dokumentiert werden, nicht die gesamte Arbeitszeit.

"Wenn man das deutsche Arbeitsschutzgesetz mit der Maßgabe des Europäischen Gerichtshofs auslegt, dann besteht bereits eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung", sagte die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Inken Gallner in der Verhandlung. Denn mit diesem Grundsatzurteil preschte das Bundesarbeitsgericht in der Debatte um die Änderung des deutschen Arbeitszeitgesetzes vor. Die Bundesregierung arbeitet bereits daran, die EuGH-Vorgaben von 2019 zur Einführung einer verlässlichen Arbeitszeiterfassung ins deutsche Recht umzusetzen.

Fachleute gehen jetzt davon aus, dass es weitreichende Auswirkungen auf die bisher in der Wirtschaft und Verwaltung tausendfach praktizierte Vertrauensarbeitsmodelle bis hin zu mobiler Arbeit und Homeoffice haben wird. Das Problem: Viele Arbeitszeitmodelle sind mit sogenannter Vertrauensarbeitszeit verbunden. Gerade im Homeoffice oder bei mobilem Arbeiten wird es für die Arbeitgeber:innen schwer, die Zeiten zu erfassen.

14. September 2022

Vorsicht! Betrugsmasche mit Brennholz

Die Energiepreise steigen – gerade in diesen Zeiten freut man sich da über ein Schnäppchen. Viele, die bereits einen Holzofen haben oder ihn sich dieser Tage einbauen lassen, bereiten die Lager für den Winter vor. Da kommt ein Angebot mit Brennholz für 60 oder 70 Euro pro Schüttraummeter, mit kostenloser und bundesweiter Lieferung binnen 24 Stunden doch gerade recht. Solche Schnäppchenangebote kursieren aktuell im Netz. Schon seit Wochen warnen Polizeibehörden vor Fake-Shops, die im Zuge der steigenden Energiepreise versuchen, Verbraucher:innen auszutricksen.

Bisher warnten die Polizeidirektion Bad Segeberg, das Polizeipräsidium Niederbayern und die Kreispolizeibehörde Wesel gezielt vor der Betrugsmasche. Das Problem: Die Onlineseiten wirken auf den ersten Blick seriös, sogar ein gut aussehendes Impressum ist hinterlegt. Wer also auf zu gute Lieferkosten und -bedingungen stößt, sollte lieber vorsichtig sein. Meist muss eine Vorauszahlung geleistet werden oder zumindest eine Anzahlung. Ist erst einmal Geld geflossen, endet der vermeintliche Deal bereits. Das Fake-Brennholz wird nie geliefert und die Gauner machen sich mit ihrer Beute aus dem Staub.

12. September 2022

Bürgergeld: Falsche Anreize für Geringverdiener:innen

Die Ampelkoalition hatte sich darauf geeinigt, die Grundsicherung für Arbeitslose neu zu regeln und das sogenannte Bürgergeld einzuführen. Diese Sozialleistung beinhaltet unter anderem bis zu 50 Euro mehr Geld im Monat, die komplette Übernahme der Heizkosten und deutlich weniger Sanktionen als bisher.

Der Handwerksverband sieht in diesem Konzept allerdings falsche Anreize für Geringverdiener:innen: "Es sorgt für Demotivation bei denjenigen, die mit einem geringen Gehalt regulär arbeiten. Am unteren Ende verschwimmen immer mehr die Grenzen zwischen regulärer Arbeit und dem Bürgergeld", sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, der "Rheinischen Post".

Es werden viele fragen, warum sie morgens um sieben Uhr schon arbeiten sollten, wenn Menschen, die Bürgergeld beziehen, fast das Gleiche bekämen, führt Wollseifer weiter aus. Für mehr Menschen als bisher werde sich dann das Nichtarbeiten mehr lohnen als das Arbeiten.

08. September 2022

Ziele absolut verfehlt!

Mitten in der Krise und der Sichtbarwerdung der Probleme fossiler Brennstoffe zeigt eine Studie, dass kein großes Industrieland die Klimaziele des Pariser Abkommens geschafft hat, so die Non-Profit-Organisation CDP. Der Plan war, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Laut Studie steuern die Industriestaaten mit Emissionen aus Industrie, Verkehr und Energie auf eine globale Erderwärmung von 2,7 Grad zu.

Würde sich die Erde im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter tatsächlich um 2,7 Grad erwärmen, dann würden einige Teile der Erde unbewohnbar werden, so Klimaforscher:innen. Zusammen mit Italien ist Deutschland eines der Staaten, die in der Wertung noch am besten abschneiden. Laut der Studie ist Deutschland auf einem 2,2-Grad-Pfad.

05. September 2022

Neue Nachfolge: Liz Truss löst Boris Johnson ab

Liz Truss hat sich gegen ihre Konkurrenz Ex-Finanzminister Rishi Sunak durchgesetzt und wird die neue britische Premierministerin. Die bisherige Außenministerin setzte sich nach Angaben der Tagesschau in einer parteiinternen Abstimmung durch. Die etwa 175.000 Parteimitglieder konnten online oder per Briefwahl abstimmen. 81.000 Stimmen erhielt Truss, 60.000 gingen an Sunak.

Truss zählt zum rechten Flügel der Partei. Zu Beginn sprach sich die Politikerin noch gegen den Brexit aus, inzwischen hat sie ihre Einstellung allerdings geändert und spricht oftmals über die Vorzüge des EU-Austritts. Im Wahlkampf konnte sie vor allem mit ihrem Vorhaben überzeugen, trotz der Inflation sofort die Steuern senken zu wollen. Außerdem sei ihre konfrontative Linie gegenüber der EU und populistischen Äußerungen zu Flüchtlingen, Linken, Umweltaktivisten sowie gesellschaftlichen Minderheiten möglicherweise Gründe gewesen, die ihre Parteibasis überzeugten, so die Tagesschau. Als ihre größte Herausforderung ihrer bevorstehenden Amtszeit gelten die steigenden Energiepreise.

Königin Elizabeth II. wird die neue Premierministerin Truss am Dienstag auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland ernennen. Damit wird sie die dritte Frau an der britischen Regierungsspitze nach Margaret Thatcher und Theresa May. Am gleichen Tag wird ebenfalls der ehemalige Parteichef Boris Johnson durch die Queen offiziell aus seinem Amt als Premier entlassen. Er war nach zahlreichen Skandalen, unter anderem verbotenen "Lockdown"-Feiern auf seinem Amtssitz, auf Druck seines Kabinetts und der Fraktion aus dem Amt ausgeschieden.

04. September 2022

Bundesregierung einigt sich auf drittes Entlastungspaket

Die Ampel-Koalition hat sich nach mehreren Tagen auf ein neues Entlastungspaket für die Bevölkerung geeinigt. Es schließt unter anderem eine Energiepauschale, erhöhtes Kindergeld und ein neues Konzept für den Nahverkehr mit ein. Die komplette Auflistung findest du hier.

Noch mehr News

Das waren die News im August.

Verwendete Quellen: Tagesschau.de, spiegel.de