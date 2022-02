News, die uns im Januar bewegen: Ab Ostern könnte sich die Pandemielage entspannen +++ EU-Impfnachweis ohne Booster nur noch neun Monate gültig

2. Februar 2022

Ab Ostern könnte sich die Pandemielage entspannen

Ab Ostern könnte sich die Pandemielage entspannen – das ist allerdings noch gut eineinhalb Monate hin, Ostern ist in diesem Jahr am Wochenende um den 17. April. Im Podcast "Coronavirus-Update" von NDR Info sagte der Virologe Christian Drosten: "Wir haben eindeutig den Befund, dass die Übertragungen im Moment aus dem Schulbetrieb gespeist werden. Da werden spätestens die Osterferien den Riegel vorschieben."

Hinzu komme, dass es nach Ostern wärmer sein wird und damit viele Treffen nicht mehr unbedingt in geschlossenen Räumen stattfinden werden. Die Inzidenz werde dann wahrscheinlich nicht mehr so an Fahrt aufnehmen, so Drosten.

Drosten verwies jedoch erneut darauf, dass der Subtyp BA.2 der Omikron-Virusvariante eine noch höhere Übertragbarkeit haben könnte als der derzeit vorherrschende Subtyp BA.1. In Deutschland ist der Anteil von BA.2 nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mit 2,3 Prozent "nach wie vor sehr gering". Das RKI schreibt in seinem Wochenbericht zu dem Subtyp: "International wird beobachtet, dass sich BA.2 stärker ausbreitet als BA.1."

1. Februar 2022

EU-Impfnachweis ohne Booster nur noch neun Monate gültig

Ab heute, den 1. Februar 2022, sind Reisen ohne Auffrischungsimpfungen in der EU schwieriger. Ohne eine Boosterimpfung sind die EU-Impfnachweise jetzt nur noch rund neun Monate, also 270 Tage gültig. Ohne einen zusätzlichen Schutz werden Reisende bei Grenzübertritt wie Ungeimpfte behandelt. Das bedeutet: Bei Reisen in der EU wird meist ein aktueller negativer Test benötigt oder es fällt sogar eine Quarantäne an.

Der EU Impfnachweis, der in der Regel als QR-Code in einer App auf dem Smartphone dargestellt wird, wird trotz unterschiedlicher Apps in den unterschiedlichen Ländern überall in der EU anerkannt. Diese Codes erleichtern Nachweise über Impfungen, Tests und kürzlich überstandene Infektionen.

Die Gültigkeit bei Einreise hat jedoch nichts mit den vor Ort herrschenden Regeln zu tun. Welche Nachweise beispielsweise für einen Restaurantbesuch benötigt werden, muss im Einzelnen je nach Land nachgeschaut werden. In Deutschland gibt es derzeit beispielsweise keine Regelung, die die Anerkennungsdauer von Impfnachweisen begrenzt. Menschen mit einer Boosterimpfung werden aber unter Umständen von der Testpflicht befreit.

Die EU-Staaten sind jetzt aufgefordert, ihre nationalen Regelungen anzupassen. Zwar drohen keine Strafen bei Nichteinhaltung, die EU-Absprachen haben allerdings eine politische Bedeutung. So fachten sie zuletzt die Debatte um die Gültigkeitsdauer des Genesenenstatus in Deutschland an. Denn: Auf EU-Ebene wird der Genesenenstatus 180 Tage anerkannt, in Deutschland wurde er auf 90 Tage verkürzt.

