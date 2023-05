Wenn alle so leben wie in Deutschland

Wenn alle so leben wie in Deutschland ...wären unsere natürlichen Ressourcen heute aufgebraucht

News im Mai, die uns bewegen: Das Hauptproblem sind die Treibhausgas-Emissionen

Was bewegt die Welt? Was bewegt die BRIGITTE-Redakteur:innen? In diesem Ticker fassen wir für euch die wichtigsten News im Mai zusammen.

4. Mai 2023

Mit dem Verbrauch in Deutschland bräuchten wir drei Erden

Bereits heute wären die für dieses Jahr verfügbaren natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht, wenn alle Menschen so leben würden wie in Deutschland. Wenn alle Einwohner dieses Planeten so viel Emissionen produzieren und Naturgüter verbrauchen, dann würden insgesamt drei Erden von Nöten sein, teilte die Umweltorganisation Germanwatch mit. Die Angaben beruhen auf Berechnungen des Global Footprint Network mit Hauptsitz in den USA. Das Netzwerk berechnet nicht nur einen weltweiten Erdüberlastungstag – den sogenannten Earth Overshoot Day, der 2022 auf den 28. Juli fiel ­­– sondern auch für jedes einzelne Land.

Im vergangenen Jahr landete Deutschland ebenfalls auf dem 4. Mai. Das Hauptproblem der Bundesrepublik seien nach Angaben des Netzwerkes die Treibhausgas-Emissionen. Aber auch der Rohstoffverbrauch müsse deutlich verringert werden, wenn wir den Planeten langfristig schützen wollen. Denn an eines sollten wir immer denken: "Mit den schwerwiegendsten Folgen dieser jahrzehntelangen Übernutzung müssen vor allem die jungen und nachfolgenden Generationen sowie arme Menschen, vor allem im Süden, fertig werden", so Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer des Netzwerkes.

