News, die uns im März bewegen: Europäische Kommission stimmt Zulassung von Moderna ab 6 Jahren zu +++ Wenn Frauen die Hauptverdienerinnen sind, ist die Familie häufig von Armut betroffen +++ Stufe 2 erreicht: Diese Corona-Regeln fallen heute

Was bewegt die Welt? Was bewegt die BRIGITTE-Redakteur:innen? In diesem Ticker fassen wir für euch die wichtigsten News im März zusammen.

7. März 2022

Die Europäische Kommission stimmt Zulassungserweiterung von Moderna für Kinder ab 6 Jahren zu

Bisher sind nur zwei Impfstoffe für die Corona-Schutzimpfung bei Kindern und Jugendlichen zugelassen. Zum einen Comirnaty des Herstellers Biontech/Pfizer für die Altersgruppen von 12 bis 17 Jahren und in einer geringeren Dosierung in der Altersgruppe von 5 bis 11 Jahren. Spikevax von Moderna erhielt im Juli 2021 ebenfalls eine Zulassungserweiterung für die Altersstufen von 12 bis 17 Jahren. Jetzt hat die Europäische Kommission einer Erweiterung für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren zugestimmt.

Die Europäische Kommission hat damit eine entsprechende Empfehlung des Arzneimittelausschusses CHMP der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA umgesetzt. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis insbesondere bei Kindern mit Begleiterkrankungen, die mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf einhergehen, ist günstig, heißt es in einer Mitteilung des Paul-Ehrlich-Instituts.

Kinder zwischen 6 und 11 Jahren erhalten eine geringere Dosis des Moderna-Impfstoffes. Die Nebenwirkungen sind ähnlich wie bei den Kindern und Jugendlichen über 12 Jahren. Es kann zu Schmerzen, Rötungen und Schwellungen an der Einstichstelle kommen, zu Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen, geschwollenen oder empfindlichen Lymphknoten unter dem Arm, Fieber sowie Muskel- und Gelenkschmerzen. Die Nebenwirkungen waren in der Regel leicht oder mäßig ausgeprägt und besserten sich binnen weniger Tage.

Eine offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) liegt aktuell noch nicht vor. Grundsätzlich hatte die STIKO empfohlen, nur noch den Biontech-Impfstoff für Personen unter 30 Jahren zu nutzen. Grundsätzlich gilt daher weiterhin die Empfehlung der STIKO, Kinder in den jungen Altersstufen nur dann zu impfen, wenn eine Vorerkrankung und oder ein damit verbundenes erhöhtes Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs einhergeht.

Wenn die Frau die Hauptverdienerin ist, ist die Familie häufig von Armut betroffen

Die Zahl der Haushalte, in denen Frauen die Hauptverdienerinnen sind, nimmt langsam zu. In rund jedem zehnten Haushalt verdient die Frau mehr als der Mann. Zwischen 2007 und 2016 stieg die Quote von 9,9 auf 11,9 Prozent an. In zwei Drittel der Fälle sind es aber weiterhin die Männer, die mehr verdienen, bei einem Viertel ist der Verdienst gleich hoch, das geht aus einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Untersucht wurden heterosexuelle Haushalte mit und ohne Kinder. Als Hauptverdiener:in gilt diejenige Person, die über sechzig Prozent des Einkommens bestreitet.

Woran dieser Aufwärtstrend genau gemessen werden kann, ist noch nicht eindeutig bestimmbar. Ein Faktor könnte die Wirtschaftskrise und die damit verbundene Kurzarbeit in den Unternehmen während der Pandemie sein. Verdienten die Männer weniger, fingen die Frauen es auf, soweit die Familie und der Haushalt dies zuließen. Denn auch wenn die Zahl der Hauptverdienerinnen steigt, bleibt der Großteil der Care-Arbeit noch immer an den Frauen hängen.

Hinzu kommt: Sind Frauen die Hauptverdienerinnen in einer Partnerschaft, so ist der Haushalt überdurchschnittlich oft von Armut betroffen. Etwa die Hälfte bekleiden ein prekäres Einkommensverhältnis, und 20 Prozent leben unter der Armutsgrenze. Was unter anderem an dem Gender Pay Gap von 18 Prozent liegt. Frauen verdienen bei gleicher Tätigkeit oft deutlich weniger. In Sachen Hauptverdienerinnen und ungleiche Vergütung unterscheiden sich noch immer West- und Ostdeutschland. Während der Gender Pay Gap in Westdeutschland im Jahr 2020 bei 20 Prozent lag, war er im Osten bei sechs Prozent. In Ostdeutschland verdienen Frauen in 16,2 Haushalten mehr als die Männer, im Westen sind es nur 9,5 Prozent.

4. März 2022

Corona-Regeln: Ab heute wird weiter gelockert

Bund und Länder hatten sich auf einen Stufenplan zur Lockerung der Corona-Regeln geeinigt. Ab heute, dem 4. März 2022, startet die Stufe zwei. Im öffentlichen Leben gilt größtenteils wieder die 3G-Regel. Beispielsweise beim Friseur, im Fitnessstudio oder in der Gastronomie. Das bedeutet: Geimpfte, Genesene und Geboosterte müssen ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen, Getestete einen tagesaktuellen Test. Nur bei wenigen Ausnahmen, wie unter anderem im Fußballstadion oder bei Konzerten, gilt weiterhin die 2G-Regel.

Im Einzelhandel entfallen sämtliche Zugangsbeschränkungen, es gelten aber weiterhin die Maskenpflicht und die Einhaltung des Mindestabstands. Bei Reisen ins Ausland wird jetzt meist kein zusätzlicher Test mehr benötigt, wenn man geimpft oder genesen ist. Ungeimpfte brauchen innerhalb der EU einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest. Bei der Einreise nach Deutschland aus früheren Hochrisikogebieten entfällt die Quarantäne-Pflicht für Ungeimpfte. Auch die Einreiseanmeldung muss nicht mehr ausgefüllt werden.

Die bisher geschlossenen Diskotheken dürfen ebenfalls wieder öffnen. Welche Zugangsbeschränkungen gelten, regeln die Länder selbst. So kommt es, dass bei einigen die 3G- und bei anderen die 2G-Regel greift. Hier sollte man sich vor einem Besuch genau über Zugangsbedingungen informieren.

1. März 2022

Über eine Million Menschen flüchten aus der Ukraine

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) gab jetzt bekannt, dass vor dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine mehr als eine halbe Million Menschen aus der Ukraine geflüchtet sein sollen. Die meisten von ihnen haben sich auf den Weg nach Polen gemacht. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes waren es seit Kriegsbeginn mehr als 281.000, so "Die Zeit". Allein am Sonntag wären es 100.000 Menschen gewesen, so eine Sprecherin. Neben Polen flüchten die Ukrainer:innen auch nach Rumänien, Moldau, Ungarn und in die Slowakei.

Eine Aussage über die bisherigen zivilen Opfer des Krieges zu treffen, ist schwierig. Die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet sagte am Donnerstag, dass ihr Büro den Tod von 102 Zivilist:innen, darunter sieben Kinder, bestätigen kann. Sie warnte jedoch eindringlich davor, dass die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich deutlich höher sein werden.

Die EU-Kommission will aufgrund der Erwartung einer riesigen Fluchtbewegung erstmals vorschlagen, Regeln für den Fall eines sogenannten „massenhaften Zustroms“ von Vertriebenen in Kraft treten zu lassen. Damit soll den Kriegsgeflüchteten ein langes Asylverfahren in der EU erspart werden, um unverzüglich Schutz zu erhalten. Nach Angaben eines Sprechers des Bundesinnenministeriums haben in den vergangenen Tagen 1.800 Geflüchtete aus der Ukraine Deutschland erreicht.

