Die wichtigsten News im BRIGITTE-Ticker

Was bewegt die Welt? Was bewegt die BRIGITTE-Redakteur:innen? In diesem Ticker fassen wir für euch die wichtigsten News im Januar zusammen.

2. Januar 2023

Nicht mal Kunstschnee kann den Skiurlaub retten

Spaziergänge im T-Shirt statt mit Skiern durch den Schnee: In der Schweiz vermiesen Temperaturen bis zu 20 Grad den Pistenspaß. Denn von Schnee ist aktuell nicht viel zu sehen. Gezwungenermaßen gehen die Urlauber:innen spazieren oder setzen sich aufs Mountainbike, sogar auf der Sommerrodelbahn ist einiges los. Dass es Anfang Januar ist und die Menschen Winterurlaub machen wollen, darauf nimmt das Wetter keine Rücksicht.

Im Zentralschweizer Feriengebiet Sattel-Hochstuckli konnte in dieser Saison erst an zwei Tagen Skigefahren werden und das nur dank Kunstschnee. Doch selbst für diesen ist es aktuell zu warm – bei den hohen Temperaturen kann der künstliche Schnee gar nicht erst hergestellt werden. Schneearme Winter hat es zwar schon immer gegeben, aber aufgrund des Klimawandels werden sie sich häufen – gerade in Skigebieten unterhalb von 2.000 Metern, so die Tagesschau.

Verwendete Quellen: tagesschau.de