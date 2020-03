Frauen mit Handicap: Fotografin zeigt, dass jede Frau schön ist

"Mein Name ist Clara, ich bin 39 Jahre alt. Ich habe eine vererbte Bindegewebserkrankung namens Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS) und bin Vollzeit-Rollstuhlfahrerin. Es gibt jedoch mehr an mir als meine Krankheit, weshalb ich mich entschlossen habe, an dieser Kampagne teilzunehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Integration und Vielfalt wichtig sind, und es ist wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben und sehen, dass sie in der Gesellschaft repräsentiert werden, woran es meiner Meinung nach jetzt noch mangelt. Ich bin ein großer Befürworter der Körperpositivität, der Selbstliebe, der Selbstermächtigung und der Ermutigung anderer, unabhängig von ihren Fähigkeiten das zu tun, was ihr Herz begehrt. Denn diese 'Schlagworte' sind nicht nur für die 'körperlich gesunden' Frauen, die eine bestimmte Größe haben, sondern für alle Frauen mit allen Arten von Körpern."