"Nach dem Absetzen der Pille dauert das erstmal!" Frauenärztin klärt 8 Fruchtbarkeitsmythen auf

Fruchtbarkeitsmythen: Welche Mythen über Fruchtbarkeit sind falsch?

"Du kannst viel dafür tun, dass deine Eizellen lange fit bleiben", erklärt Fruchtbarkeitsexpertin Heidi Gößlinghoff. Denn eine richtige Ernährung kann tatsächlich einiges bewirken. Ganz wichtig: Zigaretten und Alkohol meiden. "Rauchen lässt dich drei bis fünf Jahre früher in die Wechseljahre rutschen“, so Gößlinghoff. Es kann zu einem Absterben der Eizellen führen, da die Durchblutung des Eierstocks reduziert wird. Folsäure hingegen hat eine positive Wirkung, denn es schützt das genetische Material der Eizellen. Enthalten ist es zum Beispiel in grünem Gemüse, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten.

