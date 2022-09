von Miriam Collee Für unsere Kolumnistin Miriam Collée beginnt jetzt die schlimme Jahreszeit: die der Funktionsjacken.

Mich würde wirklich interessieren, wie viele Menschen da draußen in der Lage sind, mit Steinen ein Feuer zu entfachen, am Nanga Parbat eine Notunterkunft zu bauen oder ohne Kompass durch die Lofoten zu finden. Ich schätze, von denen, die heute früh mit mir aus der U-Bahn in die Innenstadt gespuckt wurden, war kein Einziger dabei. Trotzdem habe ich allein in meinem Abteil 23 Outdoorjacken gezählt. Bis ich im Büro war, waren es 58.

Typisch Deutsch?

Die Stadt ist voll von Polarfüchsen, Mammuts und Wolfstatzen. Aus Soft-, Hard- und Active-Shell, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend, mit Gore-, Power- oder Sympatex, Unterarmventilation und Reflektoren.

Der Himmel ist zwar wolkenlos, aber es könnte ja unerwartet Hagel oder Starkregen einsetzen oder ein Braunbär um die Ecke kommen, da ist es gut, wenn das Material abriebfest ist, die Nähte verschweißt sind und die Reflektoren den Bären warnen: Achtung, ich leuchte auch im Dunkeln!

Wir Deutschen sind eben gern für alle Gefahren gerüstet. Wir lieben es, "den Alltag zu professionalisieren", nennen es Trendforscher.

Haben Sie je in Italien oder Frankreich so viele Funktionsjacken wie bei uns gesehen? Dabei ist es ja nicht so, als gäbe es diese verrückte Erfindung namens Herbst nur zwischen Kiel und Rosenheim.

Früher keimte im Frühling immer ein wenig Hoffnung auf: Mit dem Schnee verschwanden nach und nach die Anoraks von den Straßen. Die Menschen schlüpften zaghaft barfuß in ihre Schuhe, schnürten den Trenchcoat zu, und allen, die es in den tristen Wintermonaten vergessen hatten, wurde schlagartig bewusst, dass unter den Daunenschichten so etwas wie eine Taille vergraben lag.

Eins machen Funktionsjacken aber definitiv nicht: attraktiv

Doch mit dem Klimawandel ist nicht nur der Schnee verschwunden, sondern auch der Anorak zum Ganzjahresphänomen geworden: von der Übergangsjacke zur Sommerdaune, vom Friesennerz zum Winterparka.

Wir sind nun mal ein Volk, das gern wandert, sagen Freizeitforscher. Das ist schön. Aber ich gehe doch auch nicht im Taucheranzug ins Büro, nur weil ich Fische mag.

Wozu braucht man eine Jacke, die für Pakistans Karakorum geeignet ist, um Kinder vom Hort abzuholen oder ins Kino zu gehen?

So eine Funktionsjacke mag ja praktisch sein, aber was nützt ein "GORE-TEX Infinium Windstopper", wenn eine wirklich wichtige Funktion von Kleidung nicht erfüllt wird: den Menschen darin ein bisschen attraktiver zu machen?

Und plötzlich kommt der Schauer ...

"Man könnte Straßenschilder in den Städten aufstellen", sage ich zu meiner Kollegin, mit der ich mittags zum Italiener um die Ecke laufe. "'Ab hier bitte keine Outdoorjacken!' oder 'Wir müssen leider draußen bleiben!' Wär das nicht lustig?" Mit Schwung schiebe ich uns durch die Drehtür nach draußen. "Wär doof", sagt sie, deutet nach oben und kramt ihren Regenanorak aus der Tasche. Eine dunkle Wolke hängt genau über uns.

Als wir beim Italiener ankommen, bin ich nass bis auf die Unterhose. Gianni, der Besitzer, nimmt mir meinen tropfenden Blazer ab und schüttelt den Kopf. "Habt Ihr Deutschen denn keine anständigen Jacken?"

