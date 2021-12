von Pia Klaus

Jedes Jahr im Dezember ist es wieder soweit: Der Sternschnuppenregen, auch bekannt als Geminidenstrom, ist besonders gut am Himmel zu sehen und beschert uns 150 Sternschnuppen pro Stunde. Wir verraten euch, wie und wo ihr das Spektakel am besten sehen könnt.

Nicht nur der Weihnachtsmann oder das Christkind erfüllen Wünsche: Vielleicht gehen sie auch heute durch den Sternschnuppenregen in Erfüllung, der nun besonders gut am Nachthimmel zu sehen ist. In der Zeit zwischen dem 4. und 17. Dezember könnt ihr wieder ein echtes Feuerwerk am Himmel beobachten: Neben dem Perseiden-Strom im August, ist dieser Geminidenstrom eines der schönsten astronomischen Ereignisse des Jahres.

Geminidenstrom 2021: Hier ist er besonders gut zu verfolgen

Jedoch kann die Witterung vielen, die das wunscherfüllende Spektakel beobachten möchten, einen Strich durch die Rechnung machen. Gerade in der kalten Jahreszeit verdecken Wolken, Nebel und Schneefall oft die Sicht auf den Himmel. Im Video erfahrt ihr, wann und wo die Chance am besten ist, um den Sternschnuppen-Regen zu sehen, sodass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen.

