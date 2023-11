Gewalt an Frauen und Mädchen Zahl der Femizide so hoch wie seit 20 Jahren nicht

Laut UN-Angaben wurden im letzten Jahr etwa 89.000 Frauen und Mädchen weltweit ermordet. In mehr als der Hälfte der Fälle war der Täter der Partner oder ein Familienmitglied. Die Zahl der Opfer ist so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Die Zahlen sind alarmierend: Im vergangenen Jahr wurden weltweit fast 89.000 Frauen und Mädchen vorsätzlich getötet. Laut Bericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) und von UN Women ist die Zahl damit so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr – die Dunkelziffer liegt noch höher.

Frauen und Mädchen vor allem Opfer häuslicher Gewalt

Statistisch gesehen machen pro Stunde in Deutschland 13 Frauen Gewalterfahrungen in den eigenen vier Wänden. Alle 45 Minuten wird eine Frau gefährlich verletzt. Weltweit sind mehr als die Hälfte aller Morde – in Zahlen 48.000 – an Frauen oder Mädchen auf Familienmitglieder oder Partner zurückzuführen (55 Prozent). Durchschnittlich sterben demnach pro Tag 133 Frauen oder Mädchen durch die Hand von Menschen aus ihrem nahen Umfeld. Die Dunkelziffer liege weit höher. Denn, so schreibt die Tagesschau, bei vier von zehn Tötungsdelikten an Frauen lägen nur unzureichende Informationen zu geschlechtsspezifischen Motiven vor.

Die meisten getöteten Frauen in Afrika

Erstmals seit erscheinen des Berichts habe Afrika laut Schätzungen Asien als Region mit der höchsten Zahl an Opfern, die von Partnern oder Familienmitgliedern getötet wurden, überholt. Doch auch in Nordamerika ist ein Anstieg der Femizide in den letzten fünf Jahren um 29 Prozent zu verzeichnen. Dies könne auch auf die inzwischen bessere Protokollierung dieser Fälle rückführbar sein. In Europa hingegen kann ein Rückgang seit 2010 um 21 Prozent verzeichnet werden.

Männer wesentlich häufiger Mordopfer

Insgesamt machen Frauen 20 Prozent aller Mordopfer weltweit aus. Demnach werden Männer und Jungen viermal häufiger gewaltsam getötet. Im Vergleich zu Frauen und Mädchen werden nur zwölf Prozent der Tötungsdelikte gegen Männer zu Hause begangen.

Informationen zu Hilfsangeboten Du bist Opfer häuslicher Gewalt oder kennst jemanden, die Hilfe benötigt? Das "Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen" ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr kostenfrei und anonym unter der Nummer 116016 erreichbar. Oder du nutzt die Website der Bundesinitiative "Stärker als Gewalt". Wenn du dich akut bedroht fühlst, ruf die Polizei unter der kostenlosen Notrufnummer 110.