Good News Diese deutsche Sängerin wurde mit einem Grammy ausgezeichnet

Good News: Ein Grammy für eine deutsche Sängerin aus NRW.

Die schönsten Nachrichten im BRIGITTE-Good-News-Ticker für Februar 2023

Die Nachrichten zeigen häufig den Schrecken dieser Welt – aktuell zum Beispiel die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Inflation. Doch es gibt nicht nur die dunklen Seiten, unsere Welt hält so viel Schönes für uns bereit. Wir wollen die kleinen Alltäglichkeiten feiern und euch etwas Positives mit auf den Weg geben. Es ist Zeit für Good News – wenn nicht jetzt, wann dann?

06. Januar 2023

Deutsche Sängerin bekommt einen Grammy

"Mummy don`t know daddy´s getting hot at the body shop, doing something unholy", diese Songzeile können die meisten wohl mitgrölen. Der Song über den Papa, der sich in einem Stripclub vergnügt, wurde für die Kategorie "Bestes Pop-Duo" nominiert. "Unholy" des britischen Sängers Sam Smith und der Deutschen Kim Petras ist mit einem Grammy ausgezeichnet worden. Im Herbst 2022 schaffte der Song es auf Platz eins in den USA und Großbritannien.

Die 30-jährige Sängerin ist in dem kleinen Ort Uckerath in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Kim Petras war weltweit die jüngste trans Person, die mit einer geschlechtsangleichenden Operation behandelt wurde. Bei der Verleihung des begehrten Preises dankte sie ihrer Mutter: "Ich bin an einer Autobahn mitten im Nirgendwo in Deutschland aufgewachsen. Und meine Mutter hat mir geglaubt, dass ich ein Mädchen bin. Ohne sie wäre ich nicht hier."

