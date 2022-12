Good News: Amerikanisches Mädchen erhält Lizenz für Einhorn-Haltung +++ Hochschule erhält Qualitätssiegel für Vielfalt an Förderung +++ Neues Verfahren zur Früherkennung von Krebs

Die schönsten Nachrichten im BRIGITTE-Good-News-Ticker für Dezember 2022

Die Nachrichten zeigen häufig den Schrecken dieser Welt – aktuell zum Beispiel die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Inflation. Doch es gibt nicht nur die dunklen Seiten, unsere Welt hält so viel Schönes für uns bereit. Wir wollen die kleinen Alltäglichkeiten feiern und euch etwas Positives mit auf den Weg geben. Es ist Zeit für Good News – wenn nicht jetzt, wann dann?

19. Dezember 2022

Ein kleines Mädchen erhält die erste Lizenz zum Halten eines Einhorns

Ein eigenes Einhorn besitzen; für viele Kinder wäre das der absolute Traum und wie cool wäre man dann erst in der Schule? Die kleine Madeleine aus Kalifornien hat sich da jetzt schon einmal abgesichert. Sollte sie ein Einhorn finden, ist sie die Erste, die vom Amt für Tierpflege und Kontrolle im Bezirk Los Angeles eine entsprechende Lizenz bekommen hat.

Allerdings ist die Haltung an einige Bedingungen geknüpft – wie das bei ganz besonderen Haustieren nun mal der Fall ist. Die Behörde fordert, dass das Einhorn genügend Sonnenlicht, Mondstrahlen und Regenbögen abbekommen muss. Das Horn müsse mindestens einmal im Monat mit einem weichen Tuch poliert werden. Glitter und Glitzer – mit dem das Einhorn bestreut wird, um besonders schön zu glänzen – muss biologisch abbaubar und ungiftig sein. Und mindestens einmal in der Woche müsse das Einhorn mit einer Wassermelone gefüttert werden, schrieb das Amt, so "ZDF heute".

Dann steht der Haltung eines Einhorns jetzt also nichts mehr im Weg. Was bei Madeleine dieses Jahr wohl auf dem Wunschzettel für den Weihnachtsmann steht?

13. Dezember 2022

Diese Hochschule erhält ein Qualitätssiegel für Vielfalt an Förderung

Die Vereinbarkeit von Beruf, Bildung und Familie ist nicht immer selbstverständlich. Umso schöner, wenn Barrieren abgeschafft werden – so an der Apollon Hochschule in Bremen. Der Hochschule für Gesundheitswirtschaft wurde im Rahmen einer feierlichen Ehrung für zwei weitere Jahre das Qualitätssiegel “ausgezeichnet familienfreundlich“ des RKW Bremen verliehen. Es ist bereits die dritte Zertifizierung seit 2017.

Grund hierfür ist die Vielfalt an verschiedenen Angeboten für Studierende und auch für Mitarbeitende. Ob Studierende mit Kindern oder Studierende, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern: Die Hochschule bietet finanzielle Förderung in Form eines Baby-Bonus', Partner- oder Pflegerabatts bis hin zu einer persönlichen, respektvollen Beratung und Begleitung bis zum Studienabschluss.

Die Mitarbeiter:innen der Hochschule profitieren zudem von familienfreundlichen Maßnahmen, wie flexibler Arbeitszeitgestaltung oder individueller Beratung durch Pflege- und Familienbeauftragte. “Wir freuen uns sehr, dass wir den hohen Anforderungen an die Familienfreundlichkeit, die mit dieser Re-Zertifizierung verbunden sind, erneut gerecht werden konnten. Sowohl als Arbeitgeber als auch als Hochschule setzen wir weiterhin alles daran, eine gute Vereinbarkeit von Familie, Studium und Beruf zu ermöglichen“, so Michael Timm, Kanzler der Apollon Hochschule, im Rahmen der Ehrung im Bremer Rathaus.

7. Dezember 2022

Dieses Verfahren könnte in Zukunft Leben retten

Je früher eine Krebserkrankung entdeckt wird, desto höher ist grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit besiegt werden kann. Ein internationales Forschungsteam gibt jetzt Anlass zur Hoffnung. Sie berichten im Fachblatt "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften (PNAS) über eine Methode zur Früherkennung von 14 verschiedenen Krebsarten, so der "Spiegel". Regulär anwendbar ist die Methode aktuell noch nicht.

Im Rahmen einer Studie hat das Forschungsteam Blut- und Urinproben von rund 1260 gesunden sowie krebskranken Menschen untersucht. Im Fokus stehen dabei sogenannte Glykosaminoglykane (GAGs). Dabei handelt es sich um Zuckerverbindungen, deren Struktur in Krebszellen anders ist als in gesunden. Anhand dieser GAGs konnten 14 bestimmte Krebsarten im frühen Stadium erkannt werden – darunter Blasenkrebs, Brustkrebs und Prostatakrebs.

In Zukunft könnte dieses Verfahren dazu beitragen, einen einfachen und kostengünstigeren Test anzubieten, der sich auch für Massenuntersuchungen eigne. Aktuell sei von circa 50 US-Dollar pro Test auszugehen.

Noch mehr Good News gefällig?

Für noch mehr gute Laune schaut doch einfach in unseren Good-News-Ticker aus November.

Verwendete Quelle: spiegel.de, instagram.com, idw-online.de