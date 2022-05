Good News: Esel im Kampf gegen Baum-Schädlinge +++

Die Nachrichten zeigen häufig den Schrecken dieser Welt – aktuell zum Beispiel die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg. Doch es gibt nicht nur die dunklen Seiten, unsere Welt hält so viel Schönes für uns bereit. Wir wollen die kleinen Alltäglichkeiten feiern und euch etwas Positives mit auf den Weg geben. Es ist Zeit für Good News – wenn nicht jetzt, wann dann?

3. Mai 2022

Esel im Kampf gegen Baum-Schädlinge

Bruno und Beppo sind zwei von sieben Eseln, die seit einigen Tagen eine besondere Aufgabe für den Naturschutz übernehmen: Sie sollen das Gras auf dem Waldboden fressen und diesen somit für Engerlinge unattraktiv machen. Gleichzeitig legen die Langohren den Boden für eine natürliche Besamung frei. Eingesetzt werden Bruno, Beppo und ihre Kumpels in der hessischen Stadt Griesheim. Genau wie im benachbarten Pfungstadt gibt es in der Region ein Problem mit Trockenschäden und vor allem mit Maikäfern.

2022 ist das Maikäferjahr. Nach drei Jahren im Boden, wo sie sich an Wurzeln sattgefressen haben, fliegen sie im vierten Jahr nun aus, um Nachwuchs zu zeugen. Dieser knabbert in den ersten Monaten die zarten Graswurzeln an, um sich dann an die Baumwurzeln zu machen. Viele Bäume überleben die Fressarien des Maikäfer-Nachwuchses nicht, daher gelten Maikäferlarven als Schädlinge.

Man hätte auch die Giftkeule schwingen können, doch Griesheim möchte einen klimafreundlichen Weg bestreiten. Vor einigen Wochen wurde bereits eine etwa ein Hektar große Fläche mit einer dicken Schicht Holzhackschnitzel bedeckt – so wird das Gras am Wachsen und die Schädlinge am Eindringen in den Boden gehindert.

Ganz in der Nähe weiden jetzt die Esel. Das Gute an den Tieren: Sie müssen 22 Stunden am Tag fressen – sonst kann es zu lebensgefährlichen Koliken kommen. Sie sind wetterfest und können so Tag und Nacht draußen bleiben. Und im Wald sind sie auch vor heißen Temperaturen geschützt.

