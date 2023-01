Good News: Neue Möglichkeit für eine hormonfreie Verhütung entdeckt +++ Unter 26-Jährige können sich kostenlos Kondome in der Apotheke besorgen

18. Januar 2023

Neue Möglichkeit für hormonfreie Verhütung entdeckt

Eine Verhütungsmethode ohne Hormone – mittlerweile ist das der Wunsch vieler Frauen. Ein neu entdeckter Wirkstoff könnte für zukünftige Generationen jetzt eine Lösung bieten. Kurzer Rückblick ins Fach Biologie: Zur Befruchtung kommt es nur, wenn ein Spermium mit der Eizelle verschmilzt. In der Forschung bereits bekannt ist, dass die Verschmelzung nur geschieht, wenn sich die Spannung an der Oberfläche des Spermiums ändert, so "Spektrum". Dazu muss ein Ionenkanal aktiv werden, der genau im richtigen Moment Kaliumionen aus der Zelle schleust. Was bislang unbekannt war, ist der Kanal im Spermium, der diese Aufgabe übernimmt.

Fachleute um Celia Santi von der Washington University School of Medicine in St Louis haben das Geheimnis jetzt gelüftet. Sie testeten zahlreiche Wirkstoffe auf der Suche nach Substanzen, die diese Ionenkanäle lahmlegen. Und tatsächlich hatten sie Erfolg, und zwar mit dem Molekül VU0546110. Dieser Wirkstoff hemmt den Ionenkanal mit dem Namen SLO3. Da es nicht zu einer Verschmelzung kam, scheint SLO3 der gesuchte Ionenkanal zu sein.

Ein Ergebnis der Untersuchung ist, dass auf Basis des Wirkstoffes VU0546110 ein Verhütungsmittel entwickelt werden könnte. "Diese Möglichkeit sehe ich grundsätzlich auch, das Potenzial dafür ist klar vorhanden", sagt etwa Artur Mayerhofer von der LMU München dem Science Media Center. Trotzdem seien zunächst noch viele Studien nötig, um nachzuweisen, ob dieses Verfahren tatsächlich eingesetzt werden könnte. Für die praktische Umsetzung ist es daher noch ein langer Weg.

3. Januar 2023

Frankreich verteilt kostenlose Kondome an Menschen zwischen 18 und 25 Jahren

Verhütung ist eben nicht nur Frauensache. Und gerade zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten ist das Kondom noch immer am sichersten. Da sich in Frankreich vor allem junge Menschen wieder vermehrt mit Chlamydien, Hepatitis B, Herpes und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten infizieren, soll das kostenlose Kondom jetzt Abhilfe schaffen. Der französische Präsident Emmanuel Macron verkündete die frohe Botschaft höchst selbst.

Nach einer Tagung zum Thema Jugendgesundheit Anfang Dezember erklärte er: "Präservative werden ab 1. Januar kostenlos erhältlich sein. Und zwar für alle zwischen 18 und 25 Jahren", so der Präsident. "Das ist eine kleine Revolution in der Verhütung. Unsere Jugendlichen können sich jetzt einfacher schützen, wenn sie sexuell aktiv sind." Unter 18-Jährige konnten schon zuvor kostenlos Kondome erwerben, allerdings nur bei der Schulkrankenschwester oder in Beratungsstellen. Mit der neuen Regelung dürfen auch Minderjährige Kondome in der Apotheke erhalten.

