Good News In diesem Land sind die Kondome für unter 26-Jährige jetzt kostenlos

Good News: Unter 26-Jährige können sich kostenlos Kondome in der Apotheke besorgen

Die schönsten Nachrichten im BRIGITTE-Good-News-Ticker für Januar 2023

Die Nachrichten zeigen häufig den Schrecken dieser Welt – aktuell zum Beispiel die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Inflation. Doch es gibt nicht nur die dunklen Seiten, unsere Welt hält so viel Schönes für uns bereit. Wir wollen die kleinen Alltäglichkeiten feiern und euch etwas Positives mit auf den Weg geben. Es ist Zeit für Good News – wenn nicht jetzt, wann dann?

3. Januar 2023

Frankreich verteilt kostenlose Kondome an Menschen zwischen 18 und 25 Jahren

Verhütung ist eben nicht nur Frauensache. Und gerade zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten ist das Kondom noch immer am sichersten. Da sich in Frankreich vor allem junge Menschen wieder vermehrt mit Chlamydien, Hepatitis B, Herpes und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten infizieren, soll das kostenlose Kondom jetzt Abhilfe schaffen. Der französische Präsident Emmanuel Macron verkündete die frohe Botschaft höchst selbst.

Nach einer Tagung zum Thema Jugendgesundheit Anfang Dezember erklärte er: "Präservative werden ab 1. Januar kostenlos erhältlich sein. Und zwar für alle zwischen 18 und 25 Jahren", so der Präsident. "Das ist eine kleine Revolution in der Verhütung. Unsere Jugendlichen können sich jetzt einfacher schützen, wenn sie sexuell aktiv sind." Unter 18-Jährige konnten schon zuvor kostenlos Kondome erwerben, allerdings nur bei der Schulkrankenschwester oder in Beratungsstellen. Mit der neuen Regelung dürfen auch Minderjährige Kondome in der Apotheke erhalten.

Noch mehr Good News gefällig?

Für noch mehr gute Laune schaut doch einfach in unseren Good-News-Ticker aus Dezember 2022.

Verwendete Quelle: tagesschau.de