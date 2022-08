Good News Krankschreibung wieder telefonisch möglich – aber mit Einschränkungen

Good News: AU-Bescheinigung gibt es wieder telefonisch +++ E-Auto filtert Kohlenstoffdioxid +++ 35 Stunden arbeiten und die gleiche Leistung erbringen: Das geht!

5. August 2022

Die telefonische Krankschreibung ist zurück

Aufgrund der weiterhin ansteigenden Corona-Infektionszahlen ist die telefonische Krankschreibung wieder möglich – ganz ohne Besuch in der Praxis. Vorerst gilt diese Regelung befristet bis zum 30. November, wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern (G-BA) mitteilte. Die ansteigenden Corona-Zahlen und die anstehende Erkältungs- und Grippesaison könnten zu einer sehr hohen Belastung der Praxen führen.

Die telefonische Krankschreibung greift jedoch nur bei leichteren Atemwegserkrankungen. In einem solchen Fall könnten Patient:innen in der Praxis eines:einer niedergelassenen Arzt:Ärztin anrufen, um dann ein eingehendes telefonisches Beratungsgespräch mit dem:der Mediziner:in zu führen. Erst dann kann eine Arbeitsunfähigkeit für bis zu sieben Tage ausgestellt werden. Sollten die Symptome bis dahin nicht abgeklungen sein, dann darf die Bescheinigung einmalig um sieben Tage verlängert werden.

Die Krankenkasse DAK hat für den Fall leichter Atemwegserkrankungen eine dauerhafte Etablierung der telefonischen Krankschreibung gefordert. Eine Reduktion des Ansteckungsrisikos helfe dabei auch, die Zahl der Arbeitsausfälle zu senken, so DAK-Vorstandschef Andreas Storm.

3. August 2022

E-Auto filtert Kohlenstoffdioxid

Sind E-Autos die Zukunft? Zumindest sind sie ein guter Anfang. Ein Team von Studierenden der TU Eindhoven in den Niederlanden hat ein Elektroauto konstruiert, das CO2 aus der Luft filtert. Mit einem speziellen Filter reinigt der Prototyp die Luft und fängt mehr Kohlendioxid ein, als während der Fahrt ausgestoßen wird. Das CO2 wird im Auto gespeichert und anschließend entsorgt, so soll es dazu beitragen, die Erderwärmung zu reduzieren. Das Ziel: Der komplette Lebenszyklus des Autos soll kohlenstoffneutral sein.

Nach eigenen Angaben des Teams kann das E-Auto bei 20.000 gefahrenen Kilometern im Jahr zwei Kilogramm CO2 aufnehmen. Entsorgt werden könnte das CO2 während des Ladens der Batterie an der Säule. Derzeit arbeiten die Studierenden an einem Patent.

1. August 2022

Da ist der Beweis: Weniger Arbeitsstunden bedeuten nicht weniger Leistung

Endlich! Ein Land zeigt, dass es funktioniert: Weniger Arbeitswochenstunden bedeuten nicht gleichzeitig, dass weniger geschafft wird. In Island wurde die 4-Tage-Woche ausprobiert und wissenschaftlich begleitet. Es wurde dabei 35 Stunden pro Woche gearbeitet bei gleichem Gehalt, gleichem Urlaubsanspruch und Co. Das wichtigste Ergebnis: Obwohl die Testpersonen weniger arbeiteten, leisteten sie genauso viel. Und hinzukam, dass die Proband:innen eine bessere Work-Life-Balance vermeldeten. Die Studie ist also ein voller Erfolg.

Im Anschluss an die Studie wurden in Island neue Tarifverträge verhandelt. 86 Prozent der Isländer:innen können ihre Arbeitszeit bei gleichem Lohn reduzieren. In Deutschland gibt es zwar ebenfalls Unternehmen, die eben solche Versuche gestartet haben, jedoch sehen nicht alle die Zukunft mit weniger Arbeitswochenstunden. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, fordert jetzt einen Renteneintritt erst mit 70 Jahren. Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, hatte sich für eine 42-Stunden-Woche ausgesprochen. Geht es also nach ihnen, soll in Zukunft länger und mehr gearbeitet werden.

