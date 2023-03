Jede 10. Mutter leidet an Depressionen – dieses Screening soll helfen

Good News Jede 10. Mutter leidet an Depressionen – dieses Screening soll helfen

Good News: Arbeitsgruppe entwickelt Sreening zur Früherkennung von Mutterschaftsdepression

Die schönsten Nachrichten im BRIGITTE-Good-News-Ticker für März 2023

Die Nachrichten zeigen häufig den Schrecken dieser Welt – aktuell zum Beispiel die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Inflation. Doch es gibt nicht nur die dunklen Seiten, unsere Welt hält so viel Schönes für uns bereit. Wir wollen die kleinen Alltäglichkeiten feiern und euch etwas Positives mit auf den Weg geben. Es ist Zeit für Good News – wenn nicht jetzt, wann dann?

2. März 2023

Screening zum Erkennen von Schwangerschaftsdepressionen entwickelt

Mehr als jede zehnte Frau erkrankt während der Schwangerschaft oder nach der Entbindung an einer Depression – bei vielen bleibt die Erkrankung jedoch unentdeckt. Die Arbeitsgruppe "Screening peripartaler Depressionen" hat unter Leitung von Susanne Simen, Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiterin der Mutter-Kind-Tagesklinik des Klinikums Nürnberg, in einem Pilotprojekt ein Screening auf Schwangerschaftsdepressionen entwickelt und erprobt.

Das Screening soll bei den Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft und den U-Untersuchungen installiert werden. Das Ganze soll bis ein Jahr nach der Entbindung fortgeführt werden. Die Frauen kommen – zunächst allein – zu den Untersuchungen und können gezielt angesprochen werden, wenn es Auffälligkeiten gibt. So besteht die Chance, dass eine bestmögliche Behandlung gesichert ist.

Noch mehr Good News gefällig?

Für noch mehr gute Laune schaut doch einfach in unseren Good-News-Ticker aus Februar 2023.

Verwendete Quellen: aerzteblatt.de